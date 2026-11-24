El Diez falleció el 25 de noviembre de 2020 en un barrio privado de Tigre. En menos de un mes se conocerá el fallo del juicio, que determinará si seis profesionales de la salud tuvieron responsabilidad penal en la muerte del exfutbolista.
A seis años de la muerte de Diego Maradona, crece la expectativa sobre el desenlace de un juicio cuyo veredicto se conocerá el próximo 22 de diciembre. El fallo determinará si seis profesionales de la salud tuvieron responsabilidad penal en el fallecimiento del ídolo argentino, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
La historia clínica de aquellos días finales comenzó el 11 de noviembre de ese año, cuando Maradona fue trasladado en ambulancia hacia una casa del barrio privado San Andrés, en el distrito de Tigre. El objetivo de esa internación domiciliaria era que recibiera tratamiento y seguimiento médico tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza. Sin embargo, el excapitán de la Selección perdió la vida dos semanas después.
Su cuerpo fue encontrado sin signos vitales alrededor del mediodía, luego de haber permanecido 12 horas sin controles médicos. Este abandono contrastaba con el alarmante cuadro clínico que venía manifestando en las jornadas previas: mostraba un severo decaimiento general, apenas ingería alimentos y casi no lograba levantarse de la cama. Además, presentaba una evidente y pronunciada hinchazón corporal que tanto familiares como allegados habían advertido de manera reiterada a los profesionales responsables de su cuidado, sin obtener respuestas adecuadas.
Quienes tuvieron a su cargo la atención física y psiquiátrica del exjugador durante aquellas dos semanas volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados en abril de 2026. Se trata del segundo proceso oral que enfrenta el equipo médico, ya que el primer debate debió ser anulado tras desatarse un escándalo institucional: se descubrió que una de las juezas integrantes del tribunal original, Julieta Makintach, participaba en la producción de un documental no autorizado sobre el caso en paralelo a las audiencias.
En este nuevo proceso judicial, los imputados presenciaron la declaración de más de 70 testigos, escucharon sus propias conversaciones en decenas de audios incorporados como evidencia y tuvieron la posibilidad de exponer su defensa, varios de ellos en múltiples oportunidades. El neurocirujano Leopoldo Luque hizo uso de la palabra hasta 13 veces, insistiendo en negar que fuera el responsable de la salud de Maradona y rechazando que el paciente sufriera una patología cardíaca crónica.
De todas maneras, la Fiscalía sostuvo que existe "una cantidad abrumadora de prueba" para confirmar que Luque operaba como médico de cabecera, pese a que casi no lo visitó durante su estadía en Tigre y se desentendió de su recuperación. Asimismo, los fiscales señalaron su complicidad con el entorno de abogados y asistentes que administraban la vida cotidiana del Diez, grupo para el cual también se solicitaron nuevas investigaciones al cierre del debate.
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El juicio permitió acreditar que el esquema de asistencia fue "deficiente y temerario", caracterizado por una "desorganización absoluta" y la nula coordinación entre dos líneas de mando paralelas: Luque como médico personal y Nancy Forlini como coordinadora de los cuidados domiciliarios por parte de la empresa Swiss Medical.
Sobre Forlini recae una de las imputaciones más graves, tras probarse que prohibió a los enfermeros comunicarse con los médicos personales bajo amenaza de despido. Por eso, la Fiscalía solicitó penas de doce años de prisión para Luque y diez para Forlini, más diez años de inhabilitación para ambos, bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, al considerar que continuaron actuando pese a representarse el riesgo mortal.
Esa misma calificación legal alcanzó a la psiquiatra Agustina Cosachov, para quien se pidieron ocho años de cárcel y diez de inhabilitación. Aunque los peritajes avalaron su esquema psicofarmacológico y no se probó una intención deliberada de abandono -incluso intentó pedir informes a los enfermeros, quienes se negaron por temor a perder su empleo-, la acusación la incluyó en la responsabilidad colectiva del trágico desenlace.
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