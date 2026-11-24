En este nuevo proceso judicial, los imputados presenciaron la declaración de más de 70 testigos, escucharon sus propias conversaciones en decenas de audios incorporados como evidencia y tuvieron la posibilidad de exponer su defensa, varios de ellos en múltiples oportunidades. El neurocirujano Leopoldo Luque hizo uso de la palabra hasta 13 veces, insistiendo en negar que fuera el responsable de la salud de Maradona y rechazando que el paciente sufriera una patología cardíaca crónica.

De todas maneras, la Fiscalía sostuvo que existe "una cantidad abrumadora de prueba" para confirmar que Luque operaba como médico de cabecera, pese a que casi no lo visitó durante su estadía en Tigre y se desentendió de su recuperación. Asimismo, los fiscales señalaron su complicidad con el entorno de abogados y asistentes que administraban la vida cotidiana del Diez, grupo para el cual también se solicitaron nuevas investigaciones al cierre del debate.

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La Fiscalía pidió 12 años de cárcel y diez de inhabilitación para el neurocirujano Leopoldo Luque.

El juicio permitió acreditar que el esquema de asistencia fue "deficiente y temerario", caracterizado por una "desorganización absoluta" y la nula coordinación entre dos líneas de mando paralelas: Luque como médico personal y Nancy Forlini como coordinadora de los cuidados domiciliarios por parte de la empresa Swiss Medical.

Sobre Forlini recae una de las imputaciones más graves, tras probarse que prohibió a los enfermeros comunicarse con los médicos personales bajo amenaza de despido. Por eso, la Fiscalía solicitó penas de doce años de prisión para Luque y diez para Forlini, más diez años de inhabilitación para ambos, bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, al considerar que continuaron actuando pese a representarse el riesgo mortal.

Esa misma calificación legal alcanzó a la psiquiatra Agustina Cosachov, para quien se pidieron ocho años de cárcel y diez de inhabilitación. Aunque los peritajes avalaron su esquema psicofarmacológico y no se probó una intención deliberada de abandono -incluso intentó pedir informes a los enfermeros, quienes se negaron por temor a perder su empleo-, la acusación la incluyó en la responsabilidad colectiva del trágico desenlace.