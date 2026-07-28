Marc Cucurella cumplió su promesa de campeón del mundo: se tatuó a Luis de la Fuente

El propio De la Fuente también reaccionó a la promesa tras la consagración y, fiel a su estilo, respondió con una sonrisa. "Ya les he dicho que se equivocaron. Y que si se hace una promesa, hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo", bromeó el entrenador , quien dirigió a España a su segundo título mundial. Y cumplió Cucurella...