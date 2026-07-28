Marc Cucurella cumplió su promesa de campeón del mundo: se tatuó a Luis de la Fuente

El lateral izquierdo de España se tatuó en su brazo izquierdo el rostro de su entrenador con la Copa del Mundo. El DT en la piel para toda la vida...
España logró la segunda estrella mundialista después de vencer 1 a 0 a Argentina en tiempo extra el 19 de julio en Nueva York con un gol de Ferran Torres. Unos días después, Marc Cucurella cumplió su promesa de campeón y se tatuó a Luis de la Fuente, su entrenador en la selección.
El lateral izquierdo, que fue una de las figuras del campeón del mundo, se tatuó al entrenador con la Copa del Mundo en su brazo izquierdo. El nuevo futbolista del Real Madrid fue mostrando el proceso del tatuaje en sus redes sociales con mensajes como "las promesas se cumplen" y "promesa cumplida" en distintos posteos.
"Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo. El sitio habría que pensarlo. Yo firmo el tatuaje, luego habría que mirar el sitio porque tiene que verle porque me van a pedir verlo", afirmó en diálogo con El Partidazo de COPE.
El propio De la Fuente también reaccionó a la promesa tras la consagración y, fiel a su estilo, respondió con una sonrisa. "Ya les he dicho que se equivocaron. Y que si se hace una promesa, hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo", bromeó el entrenador , quien dirigió a España a su segundo título mundial. Y cumplió Cucurella...
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