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Grupo F del Mundial 2026: Empate de Países Bajos y Japón y goleada de Suecia a Túñez

El combinado naranja no pudo con el equipo nipón que le igualó dos veces el encuentro. Por otro lado, Suecia aplastó por 5 a 1 a Túñez y lidera el grupo.

Países Bajos, Japón, Túñez y Suecia integran el Grupo F del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Países Bajos 2-2 Japón

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Suecia 5-1 Túñez

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Fecha 2

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia — 14:00 hs (Houston Stadium)

Domingo 21 de junio

Túnez vs. Japón — 01:00 hs (Estadio Monterrey)

Fecha 3

Jueves 25 de junio

Japón vs. Suecia — 20:00 hs (Dallas Stadium)

Túnez vs. Países Bajos — 20:00 hs (Boston Stadium)

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