Los futbolistas argentinos que cambiaron de club en el mercado de pases europeo

Franco Mastantuono y Exequiel Palacios en sus respectivas presentaciones en Fiorentina e Ipswich Town.

El mercado también tuvo argentinos que buscaron una salida pero finalmente permanecieron en sus clubes. Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid después de que se frustrara su llegada a Barcelona, mientras que Nico Paz seguirá en Como pese al interés de Real Madrid. Lautaro Martínez continuará en Inter, Alexis Mac Allister en Liverpool y otros mundialistas como Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y José López también mantendrán sus respectivos equipos.