Los futbolistas argentinos que cambiaron de club en el mercado de pases europeo

Las figuras de la Selección Argentina y jugadores con paso reciente en ella protagonizaron transferencias importantes y afrontarán la temporada 2026/27 con nuevas camisetas.
El mercado de pases europeo tuvo a varios argentinos como protagonistas de las operaciones más importantes. Enzo Fernández pasó de Chelsea a Manchester City por 125 millones de libras, en una transferencia récord para el fútbol inglés. Además, también cambiaron de club Cristian Romero, Emiliano Martínez, Alejandro Garnacho y Valentín Barco, entre otros integrantes del seleccionado.
Uno de los movimientos más destacados fue el de Cuti Romero, que dejó Tottenham para convertirse en refuerzo del Atlético de Madrid. El defensor buscaba cambiar de aire y continuará su carrera bajo las órdenes de Diego Simeone, junto a varios compatriotas. Dibu Martínez, en tanto, abandonó Aston Villa para llegar a Chelsea, al igual que Alejandro Garnacho y Valentín Barco que se sumaron antes al club londinense.
La lista también incluye a Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi y Facundo Medina. El lateral campeón del mundo pasó del Atlético de Madrid a Roma, donde compartirá plantel con Paulo Dybala, Leonardo Balerdi, Santiago Castro y Matías Soulé. Por su parte, Rulli fue contratado por Manchester City, Senesi pasó de Bournemouth a Tottenham y Medina dejó Olympique de Marsella para jugar en Bayer Leverkusen junto a Equi Fernández.
Entre los jóvenes argentinos, Franco Mastantuono fue cedido por Real Madrid a Fiorentina en busca de mayor continuidad, mientras que Santiago Castro dejó Bologna para sumarse a Roma. Thiago Almada protagonizó otro movimiento importante, aunque dentro del fútbol argentino: Atlético de Madrid lo vendió a River en una operación récord para el mercado local. Exequiel Palacios, por su parte, dejó Bayer Leverkusen y continuará su carrera en Ipswich Town.
El mercado también tuvo argentinos que buscaron una salida pero finalmente permanecieron en sus clubes. Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid después de que se frustrara su llegada a Barcelona, mientras que Nico Paz seguirá en Como pese al interés de Real Madrid. Lautaro Martínez continuará en Inter, Alexis Mac Allister en Liverpool y otros mundialistas como Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y José López también mantendrán sus respectivos equipos.
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