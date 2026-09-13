Los Murciélagos golearon a Costa Rica y se subieron al podio de la Copa América

El plantel argentino estuvo integrado por los arqueros Guido Consoni y Germán Muleck, además de los jugadores de campo Federico Accardi, Ángel Deldo, Maximiliano Espinillo, Ezequiel "Junior" Fernándes, Jesús Merlos, Matías Olivera, Ignacio Oviedo, Froilán Padilla, Braian Pereyra y Mario Ríos.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Darío Lencina, acompañado por Abel Estigarribia, guía y asistente de campo; Gustavo Aguirre, responsable de los arqueros; Gabriel Scaglione, preparador físico; Andrea Plinski, encargada del acompañamiento psicológico; y Nahuel Fuentes, masajista.

Las mujeres vencieron a Brasil y alzaron el trofeo hace unos días

[DEPORTES] Las "Murciélagas" ganaron la final contra el local Brasil y se quedaron con la Copa América de fútbol 5 para ciegas.



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