Los Murciélagos golearon a Costa Rica y se subieron al podio de la Copa América

La Selección Argentina de fútbol para ciegos aplastó por 4 a 1 al conjunto tico y se quedó con la medalla de bronce del certamen continental.
Los Murciélagos se subieron al podio de la Copa América. La Selección Argentina de fútbol para ciegos aplastó por 4 a 1 a Costa Rica y se quedó con la medalla de bronce del certamen continental disputado en San Pablo, Brasil. De esta manera, el combinado nacional mantiene su impresionante marca de siempre terminar entre los tres mejores.
Maximiliano Espinillo, una de las principales figuras del equipo, marcó por duplicado, mientras que Ángel Deldo e Ignacio Oviedo completaron la goleada. Con este resultado, el conjunto dirigido por Darío Lencina terminó el torneo invicto.
Los Murciélagos tuvieron cuatro triunfos y un empate, justamente ante Colombia en las semifinales, instancia en la que quedaron eliminado tras la definición por penales. Además, terminó con un impresionante registro de 18 goles convertidos y apenas uno recibido.
Argentina ya había superado a Costa Rica en la fase inicial, aunque aquella vez fue por 3-0. En esa etapa también consiguió victorias contundentes frente a Guatemala, por 8-0, y México, por 3-0, resultados que le permitieron avanzar con autoridad.
El plantel argentino estuvo integrado por los arqueros Guido Consoni y Germán Muleck, además de los jugadores de campo Federico Accardi, Ángel Deldo, Maximiliano Espinillo, Ezequiel "Junior" Fernándes, Jesús Merlos, Matías Olivera, Ignacio Oviedo, Froilán Padilla, Braian Pereyra y Mario Ríos.
El cuerpo técnico estuvo encabezado por Darío Lencina, acompañado por Abel Estigarribia, guía y asistente de campo; Gustavo Aguirre, responsable de los arqueros; Gabriel Scaglione, preparador físico; Andrea Plinski, encargada del acompañamiento psicológico; y Nahuel Fuentes, masajista.
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