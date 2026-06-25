Los partidos de hoy, jueves 25 de junio en el Mundial 2026: horarios y TV de la continuidad de la fecha 3

Curazao vs. Costa de Marfil

Otro encuentro del grupo E que se jugara en simultaneo desde las 17:00 en el estadio Philadelphia Stadium, Filadelfia y se podrá ver por DSports. Curazao afronta una jornada histórica en su participación mundialista, pero en cuanto a resultados aún no ganó un partido y necesita de un milagro para conseguir la clasificación.

Costa de Marfil llega con la necesidad de sumar y hacerse fuerte desde su potencia física. La selección africana cuenta con jugadores rápidos y un estilo intenso que puede complicar a cualquier rival. El encuentro puede ser determinante para definir las posiciones del Grupo E.

Posibles 11 de Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Constancio Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Posibles 11 de Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomande; Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

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Túnez vs. Países Bajos

El encuentro correspondiente al Grupo F se jugará desde las 20:00, en el estadio de Kansas City y se podrá ver por DSports.

Países Bajos llega a este partido como uno de los equipos más fuertes de la zona y con el objetivo de conseguir una nueva victoria que le permita encaminar su clasificación ya que tiene que conseguir un empate o una victoria para clasificarse a la siguiente ronda. El conjunto dirigido por Ronald Koeman viene mostrando una idea clara de juego.

Túnez, por su parte, ya se encuentra fuera de 16avos, sin chances de clasificar hará su última demostración en la copa de mundo.

Posibles 11 de Túnez:

Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Anis Ben Slimane, Ellyes Shkiri; Elias Saad, Hannibal Mejbri y Sebastian Tounekti. DT: Hervé Renard.

Posibles 11 de Países Bajos:

Mark Flekken; Denzel Dumfries, Mats Wieffer, Jorrel Hato, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners,Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Wout Weghorst y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman.

Japón vs. Suecia

El partido del Grupo F se disputará desde las 20:00, en el estadio de Dallas y será televisado por DSports.

Japón llega con buenas sensaciones y buscará dar un paso importante hacia la clasificación ya que al igual que Países Bajos busca un empate o una victoria para clasificar.

Suecia afronta el duelo con la necesidad de sumar para jugar la siguiente fase y hacerse fuerte desde su juego físico. El conjunto europeo intentará aprovechar su fortaleza en el juego aéreo y los espacios que pueda dejar Japón cuando ataque.

Posibles 11 de Japón:

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Posibles 11 de Suecia:

Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gundmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Anthony Elanga; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

tablanuevajon Así está la tabla actualizada del Grupo F del Mundial 2026.

Turquía vs. Estados Unidos

El duelo correspondiente al Grupo D se jugará desde las 23:00, en el estadio de Los Ángeles y se podrá ver por TyC Sports.

Estados Unidos afronta el partido ya clasificado, ya tiene puntaje perfecto y llega cómodo a esta altura de la competencia. Por otro lado Turquía llega sin chances de clasificarse a la siguiente fase. Buscará hacer su última demostración en el Mundial.

Posibles 11 de Turquía:

Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.

Posibles 11 de Estados Unidos:

Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay vs. Australia

El cierre de la jornada será desde las 23:00, en el estadio del Área de la Bahía de San Francisco y contará con transmisión de Telefe.

Paraguay llega a este encuentro con la ilusión de avanzar, ya que incluso un empate le serviría para pasar la siguiente fase. Los dirigidos por Gustavo Alfaro perdieron el primer partido por goleada, ante Estados Unidos, pero ganaron frente a Turquía y esos 3 pustos son clave en un mundial que clasifican ocho de doce terceros de grupo. Sin su figura Miguel Almirón, por la polémica tarjeta roja por taparse la boca al dirigirse a un rival, buscará los 3 puntos.

Australia, en tanto, tiene el mismo puntaje que Paraguay, pero por diferencia de goles, el empate lo mantendría segundo, arriba de los guaraníes.

Posibles 11 de Paraguay:

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Mauricio Magalhães; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

Posibles 11 de Australia:

Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.