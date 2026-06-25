Países Bajos venció 3 a 1 a Túnez y se medirá con Marruecos en 16avos de final

El combinado europeo cumplió con el objetivo de ganar en la última jornada para asegurarse el primer lugar del Grupo F pero tendrá un duro crece en la próxima ronda.
Países Bajos venció 3 a 1 a Túnez y cumplió el objetivo de ganar en la última jornada para asegurarse el primer lugar del Grupo F aunque tendrá un duro cruce en 16avos de final contra Marruecos. Sí, el combinado europeo sigue firme en la máxima cita pero no pudo evitar un fuerte enfrentamiento en la primera instancia de eliminatoria.
Países Bajos abrió el marcador ante un Túnez ya eliminado a los tres minutos de juego con un gol en contra de su capitán Ellyes Skhiri, quien empujó el balón a la red de su propio arco en un intento de despejar un centro raso peligroso de los europeos. Sí, un arranque para el olvido para los tunecinos que previamente desperdiciaron una gran chance.
Como si fuera poco, Países Bajos amplió el marcador a los siete minutos con un tanto de Brian Brobbey, quien remató de primera dentro del área tras un tiro libre cercano al arco rival y un cabezazo de un compañero dentro del área.
Después, Países Bajos pudo meter el tercero y Túnez también descontar a lo largo del primer tiempo, pero no volvió a haber emociones y el combinado naranja se fue 2 a 0 arriba al descanso. Y, si bien parecía que no iba a tener problemas para asegurar la victoria, llegó el descuento de Hazem Mastouri para ponerle suspenso al duelo unos minutos. Jan Paul van Hecke terminaría anotando el 3-1 final.
Con este triunfo, Países Bajos ganó el Grupo F con 7 puntos y jugará en 16avos con Marruecos, que sumó lo mismo pero fue segundo del Grupo C por diferencia de gol menor a Brasil. Japón con 5, Suecia con 4 y Túnez con 0 completan las posiciones del grupo del equipo naranja.
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