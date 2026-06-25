Países Bajos venció 3 a 1 a Túnez y se medirá con Marruecos en 16avos de final

Países Bajos abrió el marcador ante un Túnez ya eliminado a los tres minutos de juego con un gol en contra de su capitán Ellyes Skhiri, quien empujó el balón a la red de su propio arco en un intento de despejar un centro raso peligroso de los europeos. Sí, un arranque para el olvido para los tunecinos que previamente desperdiciaron una gran chance.