El partido homenaje contará con figuras del fútbol internacional, a los que invitará a conocer su barrio, "Fuerte Apache" para "jugar un partidito".
Lionel Messi será una de las grandes figuras de la despedida de Carlos Tevez, que se realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. El propio exdelantero confirmó la presencia del capitán de la Selección Argentina en el partido homenaje, que marcará su despedida definitiva del fútbol, a cinco años de su retiro.
Tevez y Messi compartieron 47 partidos con la camiseta argentina y coincidieron en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También se enfrentaron en cuatro oportunidades, entre ellas las finales de la Champions League de 2008 y 2015, en las que Barcelona venció a Manchester United y Juventus, respectivamente.
El Apache prepara una agenda especial para los futbolistas que participarán del encuentro. Según contó, varios invitados comenzarán a llegar al país entre el 16 y el 17 de diciembre, por lo que organizó distintas actividades para los días previos al partido. La primera será una cena de gala en la Usina del Arte, prevista para la noche del 17.
Una de las propuestas que más entusiasma al exdelantero es llevar a sus invitados a Fuerte Apache, el barrio donde creció, para compartir un partido de fútbol. “El 18 por ahí los llevo para jugar al barrio, un partidito al Fuerte Apache”, explicó en una entrevista con TyC Sports.
La agenda continuará el 19 de diciembre con una visita a Estancia Vigil, donde Tevez quiere acercar a las figuras a distintas costumbres argentinas. “Les hacemos cosas argentinas, tomar mate, vino, comer un asado a la estaca”, detalló. También explicó el motivo de incluir su barrio en el recorrido: “Que sepan de dónde salí”. “A mí, tanto en Inglaterra como en Italia y en todos lados donde fui, muchos me llamaban Apache”, recordó.
Otro de los nombres que podría participar del homenaje es Juan Román Riquelme. Tevez agradeció la predisposición del presidente de Boca desde el primer momento, aunque aclaró que todavía no sabe si estará dentro de la cancha o seguirá el encuentro desde un palco. “Va a tener su camiseta por si quiere jugar y va a estar el palco por si lo quiere ver desde ahí”, explicó.
El deseo del Apache es que Riquelme se sume al partido junto con Martín Palermo. “Si se despierta y dice ‘quiero jugar’, va a jugar. Va a ser lo que a él le dé la gana. Uno no quiere comprometerlo, pero a mí me encantaría que juegue. Yo me imagino a Román, a Martín y a mí arriba. Sería un sueño...¡imaginate cómo va a estar la Bombonera!”, expresó.
Tevez también se refirió a las figuras que marcaron su carrera y armó un equipo ideal con algunos de sus excompañeros. La formación incluye a: Gianluigi Buffon; Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini y Patrice Evra; Paul Scholes y Andrea Pirlo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney y el propio Apache.
En esa elección, el único jugador de Boca que incluyó fue Hugo Ibarra, a quien destacó como el mejor lateral derecho con el que compartió equipo. “De lateral, que haya jugado como el Negro, no recuerdo ninguno”, y reconoció que “Me cuesta dejar al Flaco (Rolando) Schiavi afuera”.
El exdelantero también expresó que quiere que los invitados se lleven un recuerdo especial del país, ya que algunos viajarán a Mendoza o al sur argentino y otros pasarán Navidad en la Argentina.
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