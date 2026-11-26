"VOY A LLEVAR A LOS JUGADORES INVITADOS A FUERTE APACHE"️ Carlos Tevez pasó por Estudio Fútbol en la previa a su despedida y reveló que jugará un partido en el barrio donde creció junto a los invitados: "QUE SEPAN DE DÓNDE SALÍ". https://t.co/juu8GCBMN0 — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

La agenda continuará el 19 de diciembre con una visita a Estancia Vigil, donde Tevez quiere acercar a las figuras a distintas costumbres argentinas. “Les hacemos cosas argentinas, tomar mate, vino, comer un asado a la estaca”, detalló. También explicó el motivo de incluir su barrio en el recorrido: “Que sepan de dónde salí”. “A mí, tanto en Inglaterra como en Italia y en todos lados donde fui, muchos me llamaban Apache”, recordó.

El pedido de Tevez para que Juán Román Riquelme jugué en la despedida

Otro de los nombres que podría participar del homenaje es Juan Román Riquelme. Tevez agradeció la predisposición del presidente de Boca desde el primer momento, aunque aclaró que todavía no sabe si estará dentro de la cancha o seguirá el encuentro desde un palco. “Va a tener su camiseta por si quiere jugar y va a estar el palco por si lo quiere ver desde ahí”, explicó.

El deseo del Apache es que Riquelme se sume al partido junto con Martín Palermo. “Si se despierta y dice ‘quiero jugar’, va a jugar. Va a ser lo que a él le dé la gana. Uno no quiere comprometerlo, pero a mí me encantaría que juegue. Yo me imagino a Román, a Martín y a mí arriba. Sería un sueño...¡imaginate cómo va a estar la Bombonera!”, expresó.

Tevez también se refirió a las figuras que marcaron su carrera y armó un equipo ideal con algunos de sus excompañeros. La formación incluye a: Gianluigi Buffon; Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini y Patrice Evra; Paul Scholes y Andrea Pirlo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney y el propio Apache.

En esa elección, el único jugador de Boca que incluyó fue Hugo Ibarra, a quien destacó como el mejor lateral derecho con el que compartió equipo. “De lateral, que haya jugado como el Negro, no recuerdo ninguno”, y reconoció que “Me cuesta dejar al Flaco (Rolando) Schiavi afuera”.

El exdelantero también expresó que quiere que los invitados se lleven un recuerdo especial del país, ya que algunos viajarán a Mendoza o al sur argentino y otros pasarán Navidad en la Argentina.

Todos los invitados confirmados hasta ahora par la despedida de Carlos Tevez: