Lucas Martínez Quarta se sumó a la pretemporada de River en San Martín de los Andes

El defensor, que ganó la Copa América 2021 y 2024 con la Selección Argentina, firmó contrato hasta el 2028 y rápidamente voló hacia San Martín de Los Andes, en la provincia de Neuquén, donde el plantel de River realiza la pretemporada con Marcelo Gallardo al mando.

A través de sus redes sociales, Martínez Quarta se despidió de la Fiorentina tras su llegada a Argentina para vestir, una vez más, la camiseta de River. En su cuenta de Instagram, el Chino les comentó a los hinchas del "Viola" que "es hora de volver a casa, porque yo también tengo un amor como el suyo".

"Hoy es el momento de decir adiós. Hoy me despido del club que me acogió y me dio la oportunidad de realizar mi sueño de jugar en Europa. Saludo al club que lo ha dado todo tanto por mí como por mi familia. Saludo a una fanaticada que nos brindó todo su cariño desde el primer momento. Y cuánto lo siento, porque te soy sincero... no era lo que imaginaba hace seis meses cuando renové", fue el inicio del mensaje de despedida de Martínez Quarta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucas Martinez Quarta (@chinomartinezquarta96)

El defensor se lamentó de no haber conseguido un título con la camiseta de la Fiorentina: "Dije que soñaba con levantarme y traer un trofeo a Florencia que no llegó durante años. Lo intenté... Lo intentamos. Quiero agradecerles tanto por el afecto demostrado estos días. Di todo de mí, y siempre traté de darlo todo en cada juego. Para siempre honrar y respetar esta camiseta. Trabajar en silencio y mejorar cada día".

"Hoy me despido de ustedes... y agradezco a todos los que han sido parte de estos cuatro años y medio maravillosos (compañeros, todo el personal médico, el personal técnico, los cocineros, los trabajadores del almacén, a todos los empleados de la Fiorentina... a los directivos, al presidente Commisso y a su familia, que siempre han creído en mí. Y un pensamiento también a Joe Barone, a quien le dio todo el cariño mientras estuvo con nosotros y permanecerá en mi corazón por siempre)", expresó.

Embed ¡LLEGÓ EL CHINO A LA PRETEMPORADA! Lucas Martínez Quarta ya está en la concentración de River en San Martín de Los Andes y bajo las órdenes de Marcelo Gallardo para comenzar la puesta a punto.



#DisneyPlus pic.twitter.com/l3avcg0183 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 6, 2025

Por otro lado, también remarcó que no fue una decisión fácil para él y su familia: "Dejamos atrás a muchas personas que conocimos tanto dentro como fuera del campo, padres de compañeros de escuela de los chicos, padres de compañeros de fútbol de Bauti, todas las personas que conocimos y conocimos, que son muchas. Traemos de vuelta muchos hermosos recuerdos que seguramente llevaremos en nuestros corazones".

"Mis hijos crecieron aquí, crecieron con el amor de Florencia y una parte de nosotros siempre será florentina. Hoy se van cinco fans, los seguiremos a todas partes. Siempre estarás en nuestro corazón", agregó el Chino.

Por último, el defensor agradeció una vez más a la Fiorentina pero aclaró que era hora de volver a River por su amor al club: "Gracias por todo Firenze. Ahora es hora de ir a casa, porque yo también tengo un amor como el tuyo. Nos vemos pronto".

De esta manera, Martínez Quarta tendrá su segunda etapa en River, equipo con el que debutó en el 2016 y en el que jugó hasta el 2020. Durante ese período, disputó un total de 104 partidos y ganó cinco títulos (Copa Argentina 2016 y 2019, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019).

image.png

Nicolás Fonseca jugará en Bragantino

River trabaja en las salidas del plantel, con el objetivo de liberar uno de los cupos extranjeros y el uruguayo Nicolás Fonseca está cerca del Bragantino de Brasil. . Hasta el momento, no trascendieron los números oficiales, pero es casi un hecho que el mediocampista se irá Núñez para ser nuevo refuerzo del club brasileño.

El uruguayo había arribado a River en enero de 2024 desde Montevideo Wanderes a cambio de 2,2 millones de dólares. Sin embargo, ni con Martín Demichelis ni con Marcelo Gallardo logró consolidarse y tan solo disputó 28 partidos y convirtió un gol.