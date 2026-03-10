Luis Ventura aseguró que pudo jugar en Boca y que es mejor entrenador que Zidane

El periodista de espectáculos, mánager y extécnico de Victoriano Arenas en la Primera C, reveló que estuvo cerca de ser futbolista del Xeneize y se puso por encima de grandes entrenadores.
Ventura, que en su juventud fue futbolista en algunos clubes del Ascenso, aseguró que pudo ponerse la camiseta azul y oro: “Sí, Boca estaba pobre, con una comisión desbordada y entonces no tenía guita para contratar grandes figuras. Me acuerdo que llevó al negro D'Angelo que jugó en Banfield, que jugó en Racing, que jugó en Lanús y fue compañero mío”.
“A mí me había visto en un partido de periodistas antes del Mundial en el 78 en La Candela (el ex centro de entrenamiento y concentración de Boca). Vino el Toto y me dice: “¿No querés venir a jugar?” Y yo lo miré y dije: “Este tipo está loco”. Yo había largado el fútbol hacía un año, estaba a punto de casarme y le dije que no. No me arrepiento. Me parece que hice la vida que tenía que hacer”, sentenció el periodista de espectáculos en esta entrevista con Diario Olé.
Por otro lado, Ventura se animó a un juego donde tenía que hablar cuando escuche un entrenador mejor que él y se quedó callado con nombres importantes como Zinedine Zidane o de mucho protagonismo actual en el fútbol argentino como Claudio Úbeda.
Además, Ventura se quedó callado con Sergio Rondina, Sapito Coleoni, Matías Módolo, Jorge Sampoli y Carlo Ancelotti. ¿Y habló en algún momento? Sí, con Caruso Lombardi, Marcelo Gallardo, Pep Guardiola y Lionel Scaloni, todos entrenadores que admira el hombre del espectáculo.
