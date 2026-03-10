Pesadilla del arquero del Tottenham: dos fallas, tres goles recibidos y al banco a los 17 minutos

Antonín Kinsky, guardameta del club inglés, fue el máximo responsable de la caída 5 a 2 con Atlético Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. Salió llorando del campo de juego.

Antonín Kinsky, arquero del Tottenham, vivió una pesadilla en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra Atlético Madrid en España: cometió dos fallas insólitas, recibió tres goles y fue reemplazado a los 17 minutos de juego siendo el máximo responsable de la caída 5 a 2 de su equipo.