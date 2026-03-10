Champions League: Bayern Múnich aplastó 6 a 1 a Atalanta y prácticamente selló su pase

El club alemán salió a jugar furioso el encuentro y aprovechó a un Atalanta muy débil en defensa e incapaz de reaccionar y generar juego en el mediocampo. De hecho, cada ataque del visitante era un padecimiento del local, al punto que debió sacar del medio ¡en seis ocasiones!

Con este resultado, Bayern Múnich casi que escribió su nombre en la instancia de cuartos de final. Sin embargo, los partidos hay que jugarlos y la serie se definirá en una semana en Alemania. Eso sí, salvo una catástrofe, el equipo de Kompany estará en la próxima fase del certamen internacional.