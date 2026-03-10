Fútbol |

Champions League: Bayern Múnich aplastó 6 a 1 a Atalanta y prácticamente selló su pase

El gigante alemán le dio una paliza histórica al equipo italiano en su propia casa y salvo una catástrofe clasificará a los cuartos de final del certamen internacional.

Bayern Múnich aplastó por 6 a 1 a Atalanta de visitante y prácticamente sacó boleto a los cuartos de final de la Champions League. Michael Olise (por duplicado), Josip Staniši, Serge Gnabry, Nicolas Jackson y Jamal Musiala marcaron los goles de la paliza histórica del gigante alemán en la competencia internacional.

Bayern Múnich metió en su área a Atalanta en los primeros siete minutos con tres situaciones de gol muy claras, en lo que fue un spoiler de lo que sería el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. El gigante alemán fue una aplanadora contra el equipo italiano en Bérgamo.

El equipo comandado por Vicent Kompany abrió el marcador a los 11 minutos con un córner sacado muy rápido que terminó con el gol de Josip Staniši. El visitante estiró la ventaja a los 21' con un tiro preciso de Olise desde el borde del área y llegó a la diferencia de goleada a los 25' con un grito de Gnabry, quien logró mandar el balón a la red ante la salida del arquero.

El club alemán salió a jugar furioso el encuentro y aprovechó a un Atalanta muy débil en defensa e incapaz de reaccionar y generar juego en el mediocampo. De hecho, cada ataque del visitante era un padecimiento del local, al punto que debió sacar del medio ¡en seis ocasiones!

Con este resultado, Bayern Múnich casi que escribió su nombre en la instancia de cuartos de final. Sin embargo, los partidos hay que jugarlos y la serie se definirá en una semana en Alemania. Eso sí, salvo una catástrofe, el equipo de Kompany estará en la próxima fase del certamen internacional.

