Champions League: Julián Álvarez marcó un doblete en la goleada de Atlético Madrid al Tottenham

El equipo del Cholo Simeone aplastó 5 a 2 a los Spurs de local en la ida de los octavos de final del prestigioso certamen. La Araña tuvo una actuación determinante.
Con un doblete de Julián Álvarez, Atlético Madrid venció 5 a 2 a Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League y quedó bien posicionado para la revancha en Londres. Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand marcaron también para el equipo de Diego Simeone, mientras que Pedro Porro y Dominic Solanke descontaron para el conjunto inglés.
El equipo español se puso en ventaja rápidamente. A los 5 minutos, Marcos Llorente aprovechó un error en la salida del arquero Antonín Kinsky y anotó el 1-0 en el marcador. Atlético mantuvo la presión alta y a los 13 minutos Antoine Griezmann amplió la diferencia con una definición dentro del área, también con errores defensivos incluidos.
Un minuto más tarde, Julián Álvarez aprovechó otra falla del arquero del Tottenham y convirtió el 3-0 en el marcador, lo que provocó la decisión del entrenador del conjunto de Inglaterra de reemplazar al arquero Kinsky a los 17 minutos, luego de dos errores que derivaron en goles.
Atlético continuó dominando y a los 21 minutos Robin Le Normand marcó de cabeza tras un tiro de esquina para el 4-0. Tottenham logró descontar a los 25', cuando Pedro Porro sacó un remate desde el sector derecho que venció a Jan Oblak y dejó el marcador 4-1 antes del descanso.
En el segundo tiempo, el desarrollo fue más equilibrado, aunque el equipo local volvió a golpear temprano. A los 9 minutos, Julián Álvarez marcó su segundo gol de la noche y el quinto del Atlético tras una corrida de área a área que dejó sin reacción a la defensa inglesa.
Con el resultado definido, el partido se volvió más físico y acumuló varias infracciones y amonestaciones. Cuti Romero fue uno de los jugadores sancionados en el complemento en el equipo visitante. Tottenham volvió a marcar a los 30 minutos del segundo tiempo por intermedio de Dominic Solanke, que estableció el 5-2 definitivo.
La revancha se jugará el 18 de marzo en el Tottenham Hotspur Stadium, donde el equipo inglés estará obligado a ganar por una amplia diferencia para seguir en la competencia.
comentar