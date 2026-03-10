Champions League: Julián Álvarez marcó un doblete en la goleada de Atlético Madrid al Tottenham

En el segundo tiempo, el desarrollo fue más equilibrado, aunque el equipo local volvió a golpear temprano. A los 9 minutos, Julián Álvarez marcó su segundo gol de la noche y el quinto del Atlético tras una corrida de área a área que dejó sin reacción a la defensa inglesa.

El resumen de Atlético de Madrid 5-2 Tottenham

Con el resultado definido, el partido se volvió más físico y acumuló varias infracciones y amonestaciones. Cuti Romero fue uno de los jugadores sancionados en el complemento en el equipo visitante. Tottenham volvió a marcar a los 30 minutos del segundo tiempo por intermedio de Dominic Solanke, que estableció el 5-2 definitivo.

La revancha se jugará el 18 de marzo en el Tottenham Hotspur Stadium, donde el equipo inglés estará obligado a ganar por una amplia diferencia para seguir en la competencia.