Mac Allister sobre Messi: "Si alguno quería un equipo sin él, quedó claro que es el mejor"

Tras el show de Leo contra Argelia, el volante de Liverpool lo llenó de elogios, al igual que Rodrigo De Paul.
La Selección Argentina tuvo un estreno contundente en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni superó 3 a 0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, que volvió a ser la gran figura de la noche y lideró al campeón del mundo en el inicio de una nueva Copa del Mundo.
Después del partido, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister hablaron sobre el rendimiento del equipo, la importancia del debut ganador con Argelia y llenaron de elogios a Messi, quien tuvo una actuación estelar con un triplete con el que igualó a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 gritos.
“Es una ventaja tener a Leo, por cómo maneja el grupo y lleva para adelante. Por cómo es. Él no le da bola a los récords individuales, prioriza el grupo y para nosotros es increíble”, expresó De Paul, quien también destacó la mentalidad del grupo y dejó en claro que el objetivo sigue siendo competir hasta el final: “Estamos para competir, seguir entrenando y la idea siempre es llegar el primer día e irnos el último. Puede pasar de todo, pero siempre tenemos que respetar la idiosincrasia y los valores que tenemos”.
Por su parte, Alexis Mac Allister valoró la importancia de haber comenzado la Copa del Mundo con una victoria, recordando lo ocurrido en el Mundial anterior: “Era lo que esperábamos, necesario. En la edición pasada no empezamos de la mejor manera, pero la terminamos ganando. Hoy sí pudimos comenzar ganando”.
El volante también destacó el respeto hacia el rival y aseguró que Argentina nunca subestimó a Argelia: “Nosotros sabíamos que ellos son muy buenos, nunca los subestimamos”. Y en relación al camino previo al torneo, Mac Allister explicó que el equipo llegó preparado pese a algunos inconvenientes: “Si bien hubo algunas lesiones, tuvimos tiempo para mejorar y llegar de la mejor manera. Ojalá sea una gran copa del mundo”.
Finalmente, el mediocampista del Liverpool elogió a Messi y resaltó el trabajo del equipo para potenciarlo: “Ya no hay palabras para describirlo. Si alguno pensaba que Argentina era mejor sin Leo, queda claro que es el mejor de todos. Intentamos armar un equipo para que él se sienta cómodo”.
Con una victoria sólida y una nueva actuación histórica de Messi, Argentina comenzó su defensa del título con confianza y ya piensa en el próximo desafío del torneo del lunes a partir de las 14 horas contra Austria.
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