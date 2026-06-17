Mac Allister sobre Messi: "Si alguno quería un equipo sin él, quedó claro que es el mejor"

El volante también destacó el respeto hacia el rival y aseguró que Argentina nunca subestimó a Argelia: “Nosotros sabíamos que ellos son muy buenos, nunca los subestimamos”. Y en relación al camino previo al torneo, Mac Allister explicó que el equipo llegó preparado pese a algunos inconvenientes: “Si bien hubo algunas lesiones, tuvimos tiempo para mejorar y llegar de la mejor manera. Ojalá sea una gran copa del mundo”.

HK_AtywXgAA-ITB

Finalmente, el mediocampista del Liverpool elogió a Messi y resaltó el trabajo del equipo para potenciarlo: “Ya no hay palabras para describirlo. Si alguno pensaba que Argentina era mejor sin Leo, queda claro que es el mejor de todos. Intentamos armar un equipo para que él se sienta cómodo”.

Con una victoria sólida y una nueva actuación histórica de Messi, Argentina comenzó su defensa del título con confianza y ya piensa en el próximo desafío del torneo del lunes a partir de las 14 horas contra Austria.