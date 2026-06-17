La confesión de Messi: "Fueron días complicados en lo personal, por eso la emoción"

Tras su triplete a Argelia en el debut mundialista, el capitán de la Selección Argentina reveló que atraviesa un momento difícil, se comparó con Rafael Nadal y habló de su nuevo récord.
Lionel Messi se mostró emocionado después del primero de los tres goles que derivaron en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia en el debut mundialista y reconoció que atravesó momentos complejos en la previa del encuentro. "Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", expresó el capitán, la figura estelar de la noche de Kansas.
Además, valoró el presente que atraviesa con la Selección y destacó el vínculo que mantiene con el plantel. "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa, estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho", afirmó.
También analizó la dificultad del estreno y advirtió que "siempre los primeros partidos de un Mundial son difíciles", porque "nadie regala nada" en una competencia cada vez más exigente. Por último, dejó una reflexión sobre su vigencia: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Ahora estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en el sentido de siempre dar el máximo".
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