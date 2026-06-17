La confesión de Messi: "Fueron días complicados en lo personal, por eso la emoción"

También analizó la dificultad del estreno y advirtió que "siempre los primeros partidos de un Mundial son difíciles", porque "nadie regala nada" en una competencia cada vez más exigente. Por último, dejó una reflexión sobre su vigencia: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Ahora estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en el sentido de siempre dar el máximo".