Imperdible: el golazo de Messi para abrir el marcador desde la perspectiva del árbitro

La transmisión mostró las imágenes captadas por la cámara corporal de Szymon Marciniak en la jugada que terminó con el primer tanto de Argentina ante Argelia.

El golazo de Lionel Messi para abrir el marcador frente a Argelia dejó una imagen inédita en el Mundial 2026. Gracias a la cámara corporal que utiliza el árbitro Szymon Marciniak, la transmisión mostró la jugada desde la perspectiva del juez polaco, que siguió de cerca la acción que terminó con la definición del capitán argentino.