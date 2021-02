Madre del "Morro" García "espera las condolencias" de Mansur

Luego de la muerte del futbolista de Godoy Cruz, a quien encontraron muerto en su departamento de Mendoza, Claudia Correa contó que envió un mensaje al presidente 40 minutos después del fallecimiento en el que le decía que "quiero recuperar el cuerpo de mi hijo y quiero hablar con Usted”.

Además, acusó a la máxima autoridad del "Tomba" de "no cansarse de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo" y agregó que “este señor está en Cariló, disfrutando de sus 'merecidas vacaciones', pero aunque sea me hubiese dado las condolencias. En Uruguay se estila, acá no sé”.

"Cuando mandé ese mensaje, hacía 40 minutos que me había enterado de que había muerto mi hijo. Estoy en acá en Mendoza, porque mi familia, mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron para que pueda venir a retirar al cuerpo de mi hijo”, añadió Correa.

"Mi hijo perdió la vida, se suicidó por una depresión, se estaba tratando por psicólogos y un psiquiatra, en los últimos tiempos se lo había relegado del equipo y eso lo sintió muchísimo, además que estamos en pandemia y no nos dejan cruzar de un lado a otro”, detalló la mamá del goleador histórico del equipo mendocino.

En tanto, culpó al presidente por el estado de ánimo del futbolista: "el señor Mansur hizo las declaraciones de que mi hijo era un líder negativo para el club, que no había dado nada, que tendría que haberlo limpiado del club, y eso terminó por deprimirlo”.

Embed Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros...



Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses. pic.twitter.com/e8vB72HdGr — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 6, 2021

"Mi hijo siempre fue un buen compañero, siempre ayudó. Lo que hizo Mansur, no se hace, porque la persona que él dice que es negativa para el club, estaba pasando por una depresión”, amplió Claudia.

En un momento de la entrevista, la mamá de Santiago García se refirió al momento en que vio a su hijo por última vez: “el lunes fue mi cumpleaños y me dijo que se iba para casa, para Uruguay, porque le iban a dar el pase, pero después Mansur se arrepintió, como siempre se arrepintió y le pidió el otro 50 por ciento del pase, que estaba gestionado por un señor que se llamaba Daniel Fonseca, que le debía a Santiago y, ahora a mi nieta, miles de dólares, porque nunca le pagó”.

Por último, y con respecto al traspaso, dijo que "eso lo tenía mal, porque estaba desesperado por irse. Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo, para que pueda despedirse. era un hombre honesto. El error que cometió fue casarse con la gente que es corrupta y no tiene códigos, a él le faltó hidalguía para tratar estas cosas, le faltó negociar y hablar”.