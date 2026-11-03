Manchester United remontó un 0-2 en 30 minutos y opacó el partidazo de Matías Soulé para Roma

Lo mejor de Manchester United 3-2 Roma

Barcelona, Bayern y PSG también festejaron en una jornada de goleadas

Además de la remontada en Old Trafford, la jornada de este martes por la cuarta fecha de la Champions League tuvo otros resultados destacados. Barcelona se impuso por 3-0 ante Aston Villa en el Camp Nou, con una actuación sobresaliente de Raphinha, autor de dos goles. Lamine Yamal completó el marcador para el equipo catalán, que consiguió tres puntos importantes en su objetivo de meterse directamente en los octavos de final.

Otro de los equipos que ganó con autoridad fue Bayern Múnich, que derrotó 2-0 al Atlético de Madrid. Después de dominar durante buena parte del encuentro, el conjunto Bávaro encontró la diferencia en el complemento gracias a los goles de Lennart Karl, a los 54 minutos, y Konrad Laimer, a los 74', en un partido en el que no le dieron demasiadas oportunidades al equipo de Diego Simeone.

La goleada más contundente de la jornada la consiguió PSG, que aplastó 6-0 a Villarreal en el Estadio de la Cerámica y sumó su cuarta victoria consecutiva para quedar como único líder de la fase liga. También festejó Inter, que sin el lesionado Lautaro Martínez venció 3-0 a Feyenoord como visitante, en el estadio De Kuip, y se mantiene en carrera en el certamen continental.