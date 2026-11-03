Manchester United remontó un 0-2 en 30 minutos y opacó el partidazo de Matías Soulé para Roma

El argentino abrió el marcador, provocó el penal del segundo gol y estuvo cerca de firmar un doblete, pero el equipo inglés reaccionó en el complemento y ganó 3-2 con dos tantos de Matheus Cunha.
Manchester United protagonizó una remontada espectacular ante la Roma: perdía 2-0 en Old Trafford, pero en apenas 30 minutos revirtió el resultado y se impuso por 3-2 en la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League 2026/27. La reacción del equipo de Michael Carrick terminó por opacar la gran actuación de Matías Soulé, quien había sido la figura del conjunto italiano durante buena parte del encuentro, con un gol y participación decisiva en el segundo.
El argentino abrió el marcador a los 11 minutos con una buena definición de zurda, después de recibir un preciso cambio de frente de Rodrigo Mora. Seis minutos más tarde volvió a ser protagonista con un enganche dentro del área, seguido de un remate que impactó en el brazo de Heaven. El árbitro sancionó penal y Donyell Malen convirtió el 2-0. Como si fuera poco, Soulé estuvo cerca de ampliar su cuenta personal antes del descanso, cuando sacó un tiro que pasó muy cerca del ángulo derecho.
Sin embargo, el United logró cambiar la historia en el segundo tiempo a pura mística. Inició la remontada con un descuento de penal a los 58 minutos: Bruno Fernandes ejecutó, el arquero Devis Vásquez atajó el remate, pero el árbitro ordenó repetirlo por invasión y el portugués no falló en la segunda oportunidad. El gol modificó el desarrollo, Roma perdió el control de la pelota y el local comenzó a presionar cada vez más cerca del área rival.
La igualdad llegó a los 83 minutos, cuando Leonardo Balerdi falló en un despeje y le dejó la pelota servida a Matheus Cunha, que puso el 2-2. Y, apenas tres minutos después, Shea Lacey encabezó un contraataque y Cunha definió con un potente derechazo que pegó en el palo antes de entrar. Una victoria clave al Manchester para sus aspiraciones en el torneo. La Roma dejó escapar una ventaja de dos goles y ahora deberá visitar al PSG con mayor necesidad, mientras que el conjunto inglés viajará a Portugal para enfrentar al Sporting Lisboa.
Además de la remontada en Old Trafford, la jornada de este martes por la cuarta fecha de la Champions League tuvo otros resultados destacados. Barcelona se impuso por 3-0 ante Aston Villa en el Camp Nou, con una actuación sobresaliente de Raphinha, autor de dos goles. Lamine Yamal completó el marcador para el equipo catalán, que consiguió tres puntos importantes en su objetivo de meterse directamente en los octavos de final.
Otro de los equipos que ganó con autoridad fue Bayern Múnich, que derrotó 2-0 al Atlético de Madrid. Después de dominar durante buena parte del encuentro, el conjunto Bávaro encontró la diferencia en el complemento gracias a los goles de Lennart Karl, a los 54 minutos, y Konrad Laimer, a los 74', en un partido en el que no le dieron demasiadas oportunidades al equipo de Diego Simeone.
La goleada más contundente de la jornada la consiguió PSG, que aplastó 6-0 a Villarreal en el Estadio de la Cerámica y sumó su cuarta victoria consecutiva para quedar como único líder de la fase liga. También festejó Inter, que sin el lesionado Lautaro Martínez venció 3-0 a Feyenoord como visitante, en el estadio De Kuip, y se mantiene en carrera en el certamen continental.
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