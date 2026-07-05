Mancuello se despidió de Independiente con un emotivo mensaje en sus redes sociales

En el último semestre, el jugador de 37 años apenas disputó seis minutos frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura y no sumó ingresos en la Copa Argentina. Y en la segunda mitad de 2025 había acumulado apenas 46 minutos repartidos en cinco encuentros.

Mancuello disputó 229 partidos, marcó 26 goles y ganó la Copa Sudamericana 2010 en tres ciclos en Independiente. Surgido de las Inferiores, debutó en Primera en 2008 y se quedó hasta 2011, yéndose con el título internacional mencionado en su haber. Regresó por primera vez y fue una de las figuras del Rojo en la vuelta a Primera División y, a mitad de 2023, retornó por segunda vez para ser un referente del plantel en una etapa de más a menos.