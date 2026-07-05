Tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo con la dirigencia y ponerle fin a su historia con Rojo, el mediocampista agradeció haber vestido la camiseta del club de sus amores.
Federico Mancuello se despidió de Independiente con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El mediocampista de 37 años, quien no venía sumando minutos en el club y rescindió su contrato de mutuo acuerdo, agradeció haber vestido la camiseta de la que es hincha desde chico.
“Se termina una etapa muy especial. Fue un orgullo volver a vestir la camiseta del club del que soy hincha", inició el mensaje. "Me voy con el corazón lleno, convencido de que el tiempo y la vida nos volverán a encontrar, de alguna manera. Gracias por todo”, agregó el mediocampista en sus redes sociales, acompañando el texto con un carrusel de imágenes de su paso por la institución.
Independiente y Mancuello acordaron rescindir el contrato de manera anticipada, al que le quedaba todavía un año de vigencia. La decisión llegó luego de que Gustavo Quinteros le comunicara al mediocampista que no sería tenido en cuenta, en un contexto en el que el futbolista prácticamente no tuvo participación.
En el último semestre, el jugador de 37 años apenas disputó seis minutos frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura y no sumó ingresos en la Copa Argentina. Y en la segunda mitad de 2025 había acumulado apenas 46 minutos repartidos en cinco encuentros.
Mancuello disputó 229 partidos, marcó 26 goles y ganó la Copa Sudamericana 2010 en tres ciclos en Independiente. Surgido de las Inferiores, debutó en Primera en 2008 y se quedó hasta 2011, yéndose con el título internacional mencionado en su haber. Regresó por primera vez y fue una de las figuras del Rojo en la vuelta a Primera División y, a mitad de 2023, retornó por segunda vez para ser un referente del plantel en una etapa de más a menos.
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