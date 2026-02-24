Champions League: el Inter dijo adiós sin Lautaro y avanzó el Atlético Madrid de Julián Álvarez

El conjunto italiano, que fue subcampeón en la última edición de la Champions, se fue de manera decepcionante en playoffs, una instancia previa a octavos de final. Tras caer 3 a 1 en la ida en Noruega, el equipo dirigido por Cristian Chivu estuvo lejos de la remontada en la vuelta: cayó por 2 a 1 en su casa.

Por su parte, el conjunto comandado por Diego Simeone empató 3 a 3 con Brujas en la ida y este martes cumplió los deberes en su casa con holgura: 4 a 1 y a octavos de final. La Araña, que esta vez no picó, fue titular en el equipo repleto de argentinos.

Atlético de Madrid 4-1 Brujas

El Colchonero, con Julián Álvarez de titular, no dejó dudas en el Metropolitano y se impuso por 4-1 ante el Brujas para avanzar a la siguiente ronda. Alexander Sorloth fue la gran figura de la noche con un triplete, mientras que Cardoso completó la goleada en una actuación sólida y contundente del equipo español.

El Atlético mostró intensidad desde el inicio y resolvió la serie sin sobresaltos, con presión alta y eficacia en el área rival. Giuliano Simeone también estuvo desde el arranque en un equipo que recuperó su mejor versión en el plano europeo y vuelve a ilusionarse con dar pelea en la fase decisiva.

Embed

Inter 1-2 Bodo Glimt

En contrapartida, el Inter protagonizó la gran decepción de la jornada. Tras haber caído 3-1 en la ida en Noruega, el subcampeón de la última edición necesitaba remontar en casa, pero volvió a mostrar falencias y perdió 2-1 ante el Bodo Glimt, quedando abajo 2-5 en el global.

Sin Lautaro Martínez, ausente por lesión muscular, el equipo italiano careció de peso ofensivo y eficacia en los metros finales. Los goles de Jens Petter Hauge y Hakon Evjen encaminaron la clasificación de los noruegos, mientras que el descuento de Alessandro Bastoni no alcanzó. El Bodo Glimt se metió entre los 16 mejores y se consolida como la gran revelación del torneo, mientras que el Inter cierra su participación con una eliminación que golpea fuerte tras haber sido finalista la temporada pasada.