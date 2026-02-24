Champions League: el Inter dijo adiós sin Lautaro y avanzó el Atlético Madrid de Julián Álvarez

El conjunto italiano, sin el Toro porque está lesionado, volvió a perder con el Bodo Glimt y quedó eliminado del certamen. Por su parte, el Atleti goleó a Brujas y está en octavos de final.
La jornada de playoffs de Champions League dejó dos escenarios completamente distintos para los delanteros de la Selección Argentina: Lautaro Martínez, con una lesión muscular, sufrió desde afuera la eliminación del Inter con Bodo Glimt y Julián Álvarez fue titular en la clasificación del Atlético Madrid a octavos de final.
El conjunto italiano, que fue subcampeón en la última edición de la Champions, se fue de manera decepcionante en playoffs, una instancia previa a octavos de final. Tras caer 3 a 1 en la ida en Noruega, el equipo dirigido por Cristian Chivu estuvo lejos de la remontada en la vuelta: cayó por 2 a 1 en su casa.
Por su parte, el conjunto comandado por Diego Simeone empató 3 a 3 con Brujas en la ida y este martes cumplió los deberes en su casa con holgura: 4 a 1 y a octavos de final. La Araña, que esta vez no picó, fue titular en el equipo repleto de argentinos.
El Colchonero, con Julián Álvarez de titular, no dejó dudas en el Metropolitano y se impuso por 4-1 ante el Brujas para avanzar a la siguiente ronda. Alexander Sorloth fue la gran figura de la noche con un triplete, mientras que Cardoso completó la goleada en una actuación sólida y contundente del equipo español.
El Atlético mostró intensidad desde el inicio y resolvió la serie sin sobresaltos, con presión alta y eficacia en el área rival. Giuliano Simeone también estuvo desde el arranque en un equipo que recuperó su mejor versión en el plano europeo y vuelve a ilusionarse con dar pelea en la fase decisiva.
En contrapartida, el Inter protagonizó la gran decepción de la jornada. Tras haber caído 3-1 en la ida en Noruega, el subcampeón de la última edición necesitaba remontar en casa, pero volvió a mostrar falencias y perdió 2-1 ante el Bodo Glimt, quedando abajo 2-5 en el global.
Sin Lautaro Martínez, ausente por lesión muscular, el equipo italiano careció de peso ofensivo y eficacia en los metros finales. Los goles de Jens Petter Hauge y Hakon Evjen encaminaron la clasificación de los noruegos, mientras que el descuento de Alessandro Bastoni no alcanzó. El Bodo Glimt se metió entre los 16 mejores y se consolida como la gran revelación del torneo, mientras que el Inter cierra su participación con una eliminación que golpea fuerte tras haber sido finalista la temporada pasada.
comentar