Marcelo Gallardo: caso Borré, Driussi y respuesta a Riquelme

En cuanto a la probable salida del goleador colombiano, Gallardo explicó: "El tema de Borré es muy personal. Se tiene que tomar el tiempo para tomar una decisión. Hablo mucho con él y esa fue una opinión sobre lo que haría yo en la posición de él. Lo único que le dije es que todo lo que decida, que lo haga convencido de lo que quiere hacer. Si no está convencido de nada, que no tome ninguna decisión". Y finalizó puntualizando que "River siempre va a ser una posibilidad para él. El tema es que hoy es muy difícil poder competir con otros mercados. Eso es real".

Con respecto a la chance de que Driussi llegue a mitad de año, el entrenador del Millonario manifestó: "Es un deseo que Sebastián tiene desde hace un tiempo y que no se pudo concretar en este mercado. Habrá que tener un poquito de paciencia, más allá de sus deseos, para poder tener precisión sobre su futuro. No tengo ninguna información para darles que no sea el deseo del jugador y nada más. Deberán esperar un poco más para ver el desenlace".

Por otro lado, detalló la forma física de Gonzalo Montiel y aseguró que "está mejor y no tendrá problemas para ser parte de la convocatoria el sábado". Además, destacó la importancia de su puesto para el funcionamiento del equipo: "Nuestros laterales son muy importantes para nuestra idea de juego. Tenemos una búsqueda constante de posibilidades porque dependemos de esa jerarquía del futbolista, del aporte que nos pueda dar".

Embed [AHORA] Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa desde River Camp. #GallardoEnVivo — River Plate (@RiverPlate) March 31, 2021

Por otra parte, teniendo en cuenta el partido ante Racing en el que al conjunto de Núñez le costó quebrar la disposición táctica de la Academia, Gallardo dijo que "no me interesa hablar tanto de los planteos de los rivales pero está dentro de las posibilidades que te jueguen así". Y agregó: "Nosotros tenemos que intentar resolver situaciones. Tiene que ser un desafío, yo lo tomo así".

"Somos un equipo con una idea de juego. No se puede jugar siempre de la misma manera, es normal porque los rivales también proponen. Lo que no vamos a cambiar son las formas que nos han identificado en todos estos años", añadió el Muñeco.

En cuanto al estado del campo de juego del Monumental, que fue remodelado y se volvió a utilizar hace tres partidos, enfatizó: "Está en muy buen estado. Hay que acostumbrarse a la velocidad del pasto. Considero que es una ventaja para el fútbol en general, no para River".

En un momento dado de la conferencia, Marcelo Gallardo fue consultado por el grito de Juan Román Riquelme luego del superclásico en la Bombonera, en el que manifestó que "River hace mucho que juega mal" y el DT replicó: "No pensé nada porque no sé a quién iba dirigido eso. Se lo gritó a algunos periodistas así que será en contra del periodismo. No me hago cargo porque tengo una opinión totalmente diferente. Habría que preguntarle a él...".