Platense cayó 2 a 0 con Corinthians de local en su debut en la Copa Libertadores

La diferencia estuvo en las áreas, ya que Platense produjo varias llegadas en el primer tiempo con Guido Mainero, Franco Zapiola y Gonzalo Lencina como protagonistas pero no pudo vencer a Hugo Souza. Por su parte, Corinthians, que no ganaba en Argentina desde la Libertadores 2018 ante Independiente, golpeó en el complemento con goles de Kayke y Yuri Alberto, este último validado tras revisión del VAR, en un tramo donde el desarrollo se inclinó a favor del visitante.