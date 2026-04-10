Platense cayó 2 a 0 con Corinthians de local en su debut en la Copa Libertadores

El Calamar generó muchas situaciones en Vicente López pero falló en la definición y lo pagó caro ante un rival que no jugó bien pero fue efectivo con su jerarquía.
Platense perdió 2 a 0 con Corinthians en Vicente López, en el arranque del grupo E de la Copa Libertadores, en un partido donde el equipo argentino tuvo muchas oportunidades claras pero falló en la definición, mientras que el conjunto brasilero no jugó bien pero fue efectivo y se llevó un triunfo importante como visitante.
La diferencia estuvo en las áreas, ya que Platense produjo varias llegadas en el primer tiempo con Guido Mainero, Franco Zapiola y Gonzalo Lencina como protagonistas pero no pudo vencer a Hugo Souza. Por su parte, Corinthians, que no ganaba en Argentina desde la Libertadores 2018 ante Independiente, golpeó en el complemento con goles de Kayke y Yuri Alberto, este último validado tras revisión del VAR, en un tramo donde el desarrollo se inclinó a favor del visitante.
En el segundo tiempo, el conjunto brasilero aprovechó mejor los espacios y abrió el marcador a los ocho minutos, tras un pase filtrado del argentino Rodrigo Garro, de gran partido, para la llegada mano a mano de Kayke que la picó ante la salida de Borgogno. Más tarde, a los 24', otra vez Garro apareció con una habilitación clave, esta vez para Yuri Alberto, que definió de zurda y puso el 2-0 final para el Timao.
Para colmo, a los 34' de esta segunda etapa, Platense se quedó diez jugadores tras la expulsión de Saborido a instancias del VAR. A partir de ahí, el conjunto brasilero, cuya última victoria había sido en febrero, aceleró para llegar a la goleada pero le faltó precisión.
Con este resultado, el Calamar hizo su debut internacional sin sumar puntos y con la obligación de mejorar su eficacia de cara al próximo compromiso, el próximo jueves a las 21.30, en Uruguay ante Peñarol, sin descuidar el torneo local, donde marcha 10º en la Zona A y el domingo recibirá a Gimnasia de Mendoza a las 15 en Vicente López.
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