Marcelo Gallardo eligió el silencio tras la caída con Gimnasia y a una semana del Superclásico

Gallardo, quien esta noche cumplió 500 partidos en el banco de River, se notó muy desconforme y golpeado durante el encuentro con Gimnasia, viendo cómo su equipo no lo representaba en lo más mínimo, con poco juego asociado para adelante y mucho centro a un área rival llena de camisetas del visitante y pocas suyas.

Tras las eliminaciones en Copa Libertadores con Palmeiras y Copa Argentina con Independiente Rivadavia, River y Gallardo tuvieron un recibimiento de primera por su gente para recibir a Gimnasia. Sin embargo, después de un primer tiempo intransigente, el equipo se fue silbado al descanso. Y, en el complemento, estalló con todos los cantitos posibles, incluyendo "que se vayan todos" en varios tramos de la segunda etapa.

image River se fue cabizbajo del Monumental.

El flamante entrenador, quien se convirtió en estatua por su brillante primer ciclo como DT en el club con 14 títulos y lleno de triunfos históricos, no le está encontrando la vuelta al equipo desde su regreso a la institución en agosto de 2024 en reemplazo de Martín Demichelis. Y está siendo cuestionado como nunca antes.

Por eso, el Superclásico con Boca es un inmejorable partido para calmar el clima hostil con un triunfo y, claramente, una chance para que en caso de perder se encienda más que nunca. El partido, que además influirá en la pelea de ambos por los boletos a la Copa Libertadores 2026, cae en un momento incómodo para el Muñeco y los suyos. Sin embargo, así como puede ser un nuevo golpazo, podría ser un trampolín. Eso sí, el DT deberá corregir mucho en la semana para lograrlo...