Marcelo Gallardo es el principal candidato para reemplazar a Bielsa en Uruguay

Tras el fracaso de la Celeste yéndose en fase de grupos del Mundial, la AUF ya inició contactos con el entorno del Muñeco, quien aparece como el gran apuntado para iniciar un nuevo ciclo.
La prematura eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial marcaría el final del ciclo de Marcelo Bielsa. Aunque la desvinculación del entrenador argentino todavía no fue oficializada, en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya comenzaron a trabajar en su sucesión y la lista es encabezada por Marcelo Gallardo.
El Muñeco, que hace apenas unos meses dejó River y actualmente participa como comentarista de la Copa del Mundo, ya habría mantenido los primeros contactos con el entorno de la AUF. Según trascendió desde Uruguay, el acercamiento fue positivo y ambas partes consideran que existen posibilidades concretas de avanzar en una negociación una vez que se formalice la salida de Bielsa.
Gallardo no es un desconocido para el fútbol uruguayo. En 2011 disputó la última temporada de su carrera como futbolista en Nacional, donde conquistó el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo. Tras retirarse, asumió inmediatamente como entrenador del Bolso y, en su única temporada, volvió a consagrarse campeón antes de iniciar el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los técnicos más exitosos de la historia de River.
Tampoco es la primera vez que la AUF intenta seducir al entrenador argentino. A fines de 2021, cuando su continuidad en River era una incógnita, Uruguay lo buscó para reemplazar a Óscar Washington Tabárez. En aquella oportunidad, Gallardo rechazó la propuesta para continuar un año más en el Millonario y finalmente el cargo quedó en manos de Diego Alonso.
Ahora, con el ciclo de Bielsa prácticamente terminado tras el decepcionante Mundial, en el que Uruguay quedó eliminado tras empatar 1 a 1 con Arabia Saudita, 2 a 2 con Cabo Verde y caer por 1 a 0 con España, el nombre del Muñeco volvió a ganar fuerza. Su conocimiento del fútbol uruguayo, su trayectoria internacional y el respaldo que genera dentro del ambiente lo convierten en el principal candidato para iniciar una nueva etapa en la selección charrúa.
Por el momento, las conversaciones se encuentran en una fase inicial y todavía no existe una oferta formal. Sin embargo, en Uruguay reina el optimismo y confían en que, una vez resuelta la salida de Bielsa, las negociaciones puedan acelerarse para que Gallardo tenga su primera experiencia como entrenador de una selección nacional.
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