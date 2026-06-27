Marcelo Gallardo es el principal candidato para reemplazar a Bielsa en Uruguay

Ahora, con el ciclo de Bielsa prácticamente terminado tras el decepcionante Mundial, en el que Uruguay quedó eliminado tras empatar 1 a 1 con Arabia Saudita, 2 a 2 con Cabo Verde y caer por 1 a 0 con España, el nombre del Muñeco volvió a ganar fuerza. Su conocimiento del fútbol uruguayo, su trayectoria internacional y el respaldo que genera dentro del ambiente lo convierten en el principal candidato para iniciar una nueva etapa en la selección charrúa.

Por el momento, las conversaciones se encuentran en una fase inicial y todavía no existe una oferta formal. Sin embargo, en Uruguay reina el optimismo y confían en que, una vez resuelta la salida de Bielsa, las negociaciones puedan acelerarse para que Gallardo tenga su primera experiencia como entrenador de una selección nacional.