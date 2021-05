Marcelo Gallardo: "Esta victoria quedará marcada a fuego"

"Realmente no dimensiono todavía el lugar que ocupa esta situación. No se ha vivido nunca algo como lo de hoy y seguramente esta victoria quedará muy marcada a fuego, porque no era normal en las condiciones que jugamos", declaró el DT tras conseguir los tres puntos en el Monumental.

Con esa misma emoción, Marcelo Gallardo expresó agradecido que "me queda resaltar el corazón de los futbolistas, por cómo se desempeñaron y ayudaron, por cómo jugaron por ellos y por la gente que creía en ellos y en una posibilidad que era lejana. Es una alegría, en momentos tan difíciles para los hinchas, sacarles una sonrisa en esta noche mágica de Copa".

Marcelo Gallardo habló tras la épica victoria, destacó la gran labor de sus jugadores para lograr un triunfo en un contexto adverso y se lo dedicó a toda la gente de River. pic.twitter.com/pLw26Il06L — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) May 20, 2021

Además, el director técnico del Millonario aclaró los motivos por los cuales eligió a Enzo Pérez como arquero y no dejó pasar la ocasión para destacar el esfuerzo de uno de los que se llevó todos los aplausos: "Enzo siempre fue la primera opción, porque íbamos a necesitar jugadores con piernas para el partido y él era el único que no podía hacerlo por las condiciones en las que estaba. Asumió la responsabilidad con bastante valentía y no era para nada fácil. Esto debo remarcarlo". Asimismo, el Muñeco agregó que "fue una decisión en conjunto, porque yo necesitaba que él se sintiera con esa confianza, más allá de que la responsabilidad después iba a ser mía".

Por último, con respecto a Tomás Lecanda y Felipe Peña Biafore, los juveniles que debieron hacer su primera presentación ante la ausencia de los futbolistas contagiados, Marcelo Gallado manifestó: "Estoy muy contento por los chicos que debutaron. No era fácil, sabían que los iba a estar mirando todo el mundo. Terminaron acalambrados por la presión lógica, pero lo afrontaron con inteligencia".