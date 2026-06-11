Marcos Senesi reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Marcos Senesi Tras varias temporadas en el Bournemouth, Marcos Senesi fue presentado como nuevo refuerzo del Tottenham Hotspur, uno de los clubes más importantes de la Premier League.

La baja de Balerdi representa una ausencia importante para el cuerpo técnico, ya que el defensor del Olympique de Marsella formaba parte habitual de las convocatorias durante el proceso clasificatorio y aparecía como una alternativa de peso para la defensa.

Ante ese escenario, Scaloni optó por Senesi, un futbolista que ya conoce el entorno de la Selección y que puede desempeñarse tanto como marcador central izquierdo como en otras funciones defensivas. Su experiencia en ligas de alta competencia y su buen presente fueron factores clave para su elección.