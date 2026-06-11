Marcos Senesi reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El defensor recientemente incorporado al Tottenham fue elegido por Lionel Scaloni para ocupar el lugar que dejó vacante Balerdi tras su lesión. Se sumará en las próximas horas a la concentración albiceleste en Estados Unidos.
La Selección Argentina realizó el último ajuste en su plantel antes del debut en el Mundial 2026. Este jueves, Lionel Scaloni confirmó la convocatoria de Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la competencia por una lesión.
El defensor de 29 años, que recientemente fue presentado como nuevo jugador del Tottenham Hotspur de Inglaterra, se incorporará en las próximas horas a la concentración argentina en Kansas, donde el equipo continúa con la preparación para el estreno frente a Argelia, programado para el martes 16 de junio.
La noticia fue comunicada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de sus canales institucionales. De esta manera, Senesi ocupará el último lugar disponible en la nómina de 26 futbolistas que defenderán el título obtenido por la Albiceleste en Qatar 2022.
A lo largo de su carrera, el zaguero surgido en San Lorenzo construyó una sólida trayectoria en Europa. Tras destacarse en Feyenoord de Países Bajos, continuó su crecimiento en el Bournemouth inglés antes de concretar recientemente su transferencia al Tottenham.
La baja de Balerdi representa una ausencia importante para el cuerpo técnico, ya que el defensor del Olympique de Marsella formaba parte habitual de las convocatorias durante el proceso clasificatorio y aparecía como una alternativa de peso para la defensa.
Ante ese escenario, Scaloni optó por Senesi, un futbolista que ya conoce el entorno de la Selección y que puede desempeñarse tanto como marcador central izquierdo como en otras funciones defensivas. Su experiencia en ligas de alta competencia y su buen presente fueron factores clave para su elección.
comentar