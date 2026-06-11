Hoy, la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026: a qué hora, dónde verla y qué artistas estarán

El evento tendrá una fuerte carga simbólica por desarrollarse en el estadio donde Maradona y Pelé protagonizaron algunos de los capítulos más importantes de la historia, por lo que la FIFA preparó homenajes especiales para ambas leyendas. También fueron invitados Roberto Rivellino, integrante de la selección brasileña campeona en 1970, y Gianni Rivera, figura de Italia en aquella final disputada en el mismo escenario.

La apertura marcará además un hecho inédito para la Copa del Mundo. Tras el espectáculo en México, la FIFA realizará otras dos ceremonias inaugurales: una en Toronto, Canadá, y otra en Los Ángeles, Estados Unidos. “La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, aseguró el presidente del organismo, Gianni Infantino. Según adelantó la entidad, cada show tendrá una duración de 90 minutos y buscará reflejar la identidad cultural de cada país anfitrión.