Hoy, la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026: a qué hora, dónde verla y qué artistas estarán

El Estadio Azteca volverá a abrir una Copa del Mundo este jueves con un show musical, homenajes a leyendas y la presencia de figuras internacionales, antes del partido México-Sudáfrica. Habrá tres ceremonias inaugurales, una por cada país anfitrión.
El Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural histórica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, sede del partido entre México y Sudáfrica. Será la primera de las tres aperturas organizadas por la FIFA para esta edición (una por cada país anfitrión) y tendrá a artistas internacionales, figuras del espectáculo y homenajes a grandes íconos del fútbol. El espectáculo arrancará 90 minutos antes del duelo que iniciará el certamen.
La ceremonia comenzará a las 14.30 de Argentina y será transmitida en vivo para distintos países de América y Europa. En el caso del público argentino, podrá seguirse a través de TyC Sports, Telefé y DSports, además de las plataformas digitales de cada señal. El partido inaugural entre México y Sudáfrica comenzará a las 16.00.
La FIFA confirmó una nutrida grilla artística para la apertura en el Azteca. Shakira será una de las principales figuras y presentará “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy. También participarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla. Además, la actriz Salma Hayek estará presente como embajadora de la Copa del Mundo y formará parte de la bienvenida oficial a los aficionados.
El evento tendrá una fuerte carga simbólica por desarrollarse en el estadio donde Maradona y Pelé protagonizaron algunos de los capítulos más importantes de la historia, por lo que la FIFA preparó homenajes especiales para ambas leyendas. También fueron invitados Roberto Rivellino, integrante de la selección brasileña campeona en 1970, y Gianni Rivera, figura de Italia en aquella final disputada en el mismo escenario.
La apertura marcará además un hecho inédito para la Copa del Mundo. Tras el espectáculo en México, la FIFA realizará otras dos ceremonias inaugurales: una en Toronto, Canadá, y otra en Los Ángeles, Estados Unidos. “La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, aseguró el presidente del organismo, Gianni Infantino. Según adelantó la entidad, cada show tendrá una duración de 90 minutos y buscará reflejar la identidad cultural de cada país anfitrión.
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