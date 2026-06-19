Marruecos se impone ante Escocia con un golazo de entrada

Continua la segunda jornada de la fase de grupos con cuatro encuentros. Abre una de las selecciones que mejor jugó en el debut, Estados Unidos, frente a Australia; Marruecos deberá plasmar su buen juego con goles para superar a Escocia; Brasil la tiene fácil con Haití y se espera una goleada; mientras que Paraguay se juega la clasificación ante la difícil Turquía.