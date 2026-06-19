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Marruecos se impone ante Escocia con un golazo de entrada

Ismael Saibari concretó la jugada y anota para los asiáticos. Juegan en Boston Stadium en su segundo partido del Mundial 2026.

Escocia y Marruecos juegan en el Boston Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, con televisión de Telefe. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Marruecos abrió el marcador en su primera llegada del partido, en el primer minuto, cuando el delantero Ismael Saibari apareció por el costado derecho, se adentró en el área y sacó un derechazo cruzado increíblemente potente, que se clavó en el ángulo.

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Los europeos tuvieron un debut ganador ante Haití donde se impusieron 1-0, pero su nivel de juego no fue de lo mejor. Marruecos, semifinalista de Qatar 2022, empató en el debut ante Brasil, en lo que en los papeles representa el partido más peleado del grupo.

Estadio: Gillette Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).

VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Las formaciones de ambos equipos:

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Andrew Robertson; John McGinn, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Che Adams. DT: Steve Clarke.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

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