La dura crítica del Pulpo González a Almirón por su etapa en Boca: "Hay muchas cosas que me guardé"

Uno de los puntos que más cuestionó estuvo relacionado con el tratamiento de futbolistas de jerarquía dentro del plantel, especialmente Edinson Cavani. “¿Y qué le vas a enseñar a Edi (Cavani)? ¿Cómo parar una pelota, cómo hacer un movimiento? Dejalo que se divierta, dejalo que juegue tranquilo. Estás a un partido… Nombro a Edi porque bueno, nada, es un fenómeno, lo sigue siendo y hasta el último día que juegue el fútbol va a ser un fenómeno, un jugador con otra idea de juego que acá nosotros en Sudamérica no la tenemos. Hay pocos casos que la tienen. Yo lo veía y no podía creer que esté compartiendo plantel con él, sinceramente. ¿Me entendés? No lo podés creer”.

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En la misma línea, remarcó que cada entrenador tiene su método, aunque insistió en la importancia del liderazgo grupal y volvió a remarcar las faltas de la gestión. “Enseñame a mí… Enseñame a mí como tengo que parar una pelota. Pero bueno, te vuelvo a repetir, es su forma de entrenar, de cada cuerpo técnico. Yo puedo ser técnico, vos podés ser técnico, con tus pensamientos y seguramente algún equipo con tus pensamientos ha salido campeón. Con mi pensamiento ha salido campeón algún equipo. Entonces la verdad no la tenemos, el tema es estar bien rodeado y saber cómo comandar, cómo ser la cabeza del grupo”.

Además, rechazó la versión de que su escasa participación durante ese período se debiera exclusivamente a problemas físicos. En diálogo con Planeta Boca, recordó que integró numerosas convocatorias: “Hagan una cosa, les digo: busquen en todos los partidos y van a ver que estoy en todos los partidos estoy convocado. Todos los partidos figuro en planilla. Digo, si uno está lesionado, si uno está lastimado, no te ven ahí”.

Sobre el final, reveló que recién pudo sentirse pleno plenamente en el fútbol una vez terminada su etapa en la institución y dejó otra crítica hacia la conducción de entonces. “La verdad que yo empecé a disfrutar mucho cuando me fui de Boca. Ahí empecé a disfrutar mucho porque yo trataba de ser muy muy profesional estando ahí. Sabía que no estaba jugando y no podía… ¿Cómo te puedo decir? No podía ser un jugador rebelde, no podía ser un jugador conflictivo. Hay muchas cosas que me guardé para no armar un conflicto, hay muchas cosas que uno tiene que guardarse, ¿me entendés? Para no generar algo”.