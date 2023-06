Martín Demichelis: "Lo ganamos con autoridad"

"Era el momento ideal para hacer un buen partido. Lo ganamos con autoridad, lo necesitábamos después de haberle ganado a Fluminense", dijo el entrenador en conferencia de prensa desde el estadio Florencio Sola.

El técnico aseguró que para el segundo tiempo el ingreso del mediocampista Matías Kranevitter le dio "equilibrio" al equipo y lo acomodó después de haber sufrido el descuento de Banfield en el cierre del primer tiempo.

"Tengo un gran grupo y eso me permite hacer diferentes modificaciones", indicó Demichelis.

Y agregó: "Me alegro de que les pude dar minutos a jugadores que venían un poco más atrasados. Me alegró que Salomón (por Rondón) pudiera convertir su gol antes de irse a la selección. Entraron Suárez y Simón; Elías (Gómez) jugó un buen partido".

"A mí me gusta llegar mucho. Si los chicos erran, no pasa nada. No me gusta llegar poco. Jugamos en un campo muy difícil, Banfield le hizo gran partido a Racing. Nosotros llegamos y les hicimos cuatro goles. A mi manera de entender, hay que generar la mayor cantidad de opciones que se puedan, no siempre tenés la contundencia de generar tres y marcar tres. Hoy hicimos cuatro", continuó Demichelis.

Por otra parte, el entrenador celebró la firma de un convenio por medio del cual River hará uso de un predio de 73.362 m2, a un kilómetro del estadio Monumental, para mejorar el trabajo en las divisiones formativas.

"Es para destacar que la dirigencia no se conforma con la obra del Monumental y compre un predio para las juveniles. River va por más. Seguramente va a potenciar jugadores que son el presente y el futuro de la institución", opinó Demichelis.