"Me pone feliz que Boca y River se fijen en mí pero si llega un ofrecimiento de Europa me iría sin problemas. Claro que me gustaría jugar en un equipo grande de Argentina antes", dijo el atacante de 19 años.

"Yo soy hincha de Colón y tengo contrato, me quedaré si no llega nada aunque, claro, que debo pensar en mi futuro deportivo y económico, y también en el de mi hermanita", aclaró Farías, cuyo padre falleció este año de cirrosis, mientras que su mamá murió cuando era chico.

De hecho, en los últimos días, su representante Martín Sendoa hizo los trámites de adopción del jugador y de su hermana, de 11 años, según explicó el futbolista.

"Tuve también una charla corta con Román (Riquelme) después de que jugamos contra ellos y me hizo un chiste sobre ir a Boca con una propuesta seductora, no dije nada y solamente escuché", reveló el juvenil.

Por otro lado, contó que se siente identificado "con Tevez y Agüero, pero soy enganche, de nueve no me siento muy cómodo más allá de que juegue ahí. Me gustaría jugar de enlace".

Farías tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares y desde la dirigencia santafesina aseguraron que no se irá por menos de esa cifra, mientras suenan potenciales ofertas.