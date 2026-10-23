Messi fue recibido por la princesa Leonor antes de los Premios Princesa de Asturias

El capitán de la Selección argentina participó de una audiencia en Oviedo junto a los demás galardonados, antes de la ceremonia oficial.
Lionel Messi protagonizó un encuentro especial en la ciudad española de Oviedo, donde fue recibido por la princesa Leonor antes de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. La heredera al trono encabezó este viernes, por primera vez y sin compañía, una audiencia con los galardonados en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista.
En un acto de carácter institucional, Leonor de Borbón saludó personalmente a cada uno de los premiados. Entre ellos estuvo el capitán de la Selección argentina, quien llegó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo. Al finalizar el encuentro, los distinguidos participaron de una fotografía grupal.
La audiencia representó un momento significativo para la princesa, que asumió por primera vez el papel de anfitriona en solitario, sin la presencia de los Reyes de España ni de la infanta Sofía.
La edición 2026 de los galardones reconoce a destacadas personalidades e instituciones de diferentes ámbitos:
Artes: la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.
Comunicación y Humanidades: el estudio japonés de animación Studio Ghibli.
Investigación Científica y Técnica: los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, junto con el biofísico francés Pascal Mayer.
Cooperación Internacional: la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.
Ciencias Sociales: el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash.
Deportes: el futbolista argentino Lionel Messi.
Letras: el escritor británico Julian Barnes.
Concordia: la astronauta estadounidense Christina Koch.
La ceremonia principal se realizará durante la tarde, 13:30 (Hora Argentina), en el teatro Campoamor de Oviedo y estará encabezada por los Reyes de España.
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce a figuras cuya trayectoria contribuye al crecimiento de la actividad deportiva y representa valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. La distinción contempla tanto los logros competitivos como la influencia social de los deportistas.
En el caso de Messi, el jurado resaltó su destacada carrera profesional, su conducta dentro del campo de juego y su compromiso solidario. También valoró las iniciativas orientadas a ampliar las oportunidades de acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad.
El reconocimiento fue creado en 1987 y se entrega anualmente en octubre, en una ceremonia que tiene lugar en el Teatro Campoamor. El ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.
Messi fue anunciado como ganador de la edición 2026 el 3 de junio. En su decisión, el jurado tuvo en cuenta sus éxitos deportivos y su trabajo solidario mediante proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de niños y niñas.
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