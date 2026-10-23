Messi fue recibido por la princesa Leonor antes de los Premios Princesa de Asturias

Artes: la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.

Comunicación y Humanidades: el estudio japonés de animación Studio Ghibli.

Investigación Científica y Técnica: los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, junto con el biofísico francés Pascal Mayer.

Cooperación Internacional: la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.

Ciencias Sociales: el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash.

Deportes: el futbolista argentino Lionel Messi.

Letras: el escritor británico Julian Barnes.

Concordia: la astronauta estadounidense Christina Koch.

La ceremonia principal se realizará durante la tarde, 13:30 (Hora Argentina), en el teatro Campoamor de Oviedo y estará encabezada por los Reyes de España.

Qué distingue el Premio Princesa de Asturias de los Deportes que recibirá Messi

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce a figuras cuya trayectoria contribuye al crecimiento de la actividad deportiva y representa valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. La distinción contempla tanto los logros competitivos como la influencia social de los deportistas.

En el caso de Messi, el jurado resaltó su destacada carrera profesional, su conducta dentro del campo de juego y su compromiso solidario. También valoró las iniciativas orientadas a ampliar las oportunidades de acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad.

El reconocimiento fue creado en 1987 y se entrega anualmente en octubre, en una ceremonia que tiene lugar en el Teatro Campoamor. El ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Messi fue anunciado como ganador de la edición 2026 el 3 de junio. En su decisión, el jurado tuvo en cuenta sus éxitos deportivos y su trabajo solidario mediante proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de niños y niñas.