Messi y De Paul brillaron en Toronto en la goleada de Inter Miami

Con un gol, dos asistencias y una actuación decisiva, Lionel Messi fue la gran figura en la victoria 4-2 de Inter Miami ante Toronto FC en el BMO Field
Inter Miami consiguió una victoria de peso en Canadá. En una de sus mejores producciones de las últimas semanas, derrotó 4 a 2 a Toronto FC en el BMO Field por la fecha 12 de la MLS, con una actuación determinante de Lionel Messi, autor de un gol y dos asistencias.
El conjunto de Florida dominó el desarrollo desde el inicio. Tuvo la posesión, manejó el ritmo y generó varias situaciones, aunque durante buena parte del primer tiempo le faltó precisión para traducir esa superioridad en el marcador.
La apertura llegó en el momento justo, a los 44 minutos. Messi se perfilaba para ejecutar un tiro libre, pero Rodrigo De Paul tomó la responsabilidad. El remate dio en la barrera y el propio volante argentino capturó el rebote. Sin dejarla caer, sacó una volea cruzada que dejó sin respuestas al arquero local.
El gol destrabó el partido. En el complemento, Inter Miami encontró espacios y mostró una versión mucho más punzante. A los nueve minutos, Messi habilitó a Luis Suárez, que definió mano a mano para ampliar la diferencia. Poco después, el rosarino volvió a ser decisivo con una asistencia precisa para Sergio Reguilón, que resolvió con un derechazo cruzado para el 3 a 0.
La noche del capitán argentino tuvo también su premio personal. A los 75 minutos, tras una buena combinación con De Paul, Messi definió con categoría y selló el 4 a 0 parcial.
Con ese tanto alcanzó las 100 contribuciones de gol en la MLS -59 goles y 41 asistencias- en apenas 64 partidos, una marca récord en la historia de la competencia.
Toronto reaccionó en el tramo final con un doblete de Emilio Aristizábal, a los 82 y 90 minutos, aunque nunca llegó a comprometer el triunfo visitante.
El éxito le permitió a Inter Miami dejar atrás una racha negativa y acomodarse en la tabla. Con 22 puntos, quedó segundo en la Conferencia Este, mientras que Toronto permanece con 14 unidades.
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