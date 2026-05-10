Messi y De Paul brillaron en Toronto en la goleada de Inter Miami

El gol destrabó el partido. En el complemento, Inter Miami encontró espacios y mostró una versión mucho más punzante. A los nueve minutos, Messi habilitó a Luis Suárez, que definió mano a mano para ampliar la diferencia. Poco después, el rosarino volvió a ser decisivo con una asistencia precisa para Sergio Reguilón, que resolvió con un derechazo cruzado para el 3 a 0.

Embed

La noche del capitán argentino tuvo también su premio personal. A los 75 minutos, tras una buena combinación con De Paul, Messi definió con categoría y selló el 4 a 0 parcial.

Otro récord del diez

Con ese tanto alcanzó las 100 contribuciones de gol en la MLS -59 goles y 41 asistencias- en apenas 64 partidos, una marca récord en la historia de la competencia.

AP26129690028668

Toronto reaccionó en el tramo final con un doblete de Emilio Aristizábal, a los 82 y 90 minutos, aunque nunca llegó a comprometer el triunfo visitante.

El éxito le permitió a Inter Miami dejar atrás una racha negativa y acomodarse en la tabla. Con 22 puntos, quedó segundo en la Conferencia Este, mientras que Toronto permanece con 14 unidades.