La emotiva reacción de Lionel Messi al recibir un regalo de una artista plástica mexicana

Lionel Messi, nota 2

LA ARTISTA QUE INMORTALIZÓ A LOS MESSI EN LA PELOTA

"Lo que pasó es que mi cuñada y su mejor amiga me pidieron un balón de Messi y de su familia. Yo, sin preguntar mucho, pronto me dediqué a hacerlo, poniéndose muchísimo esfuerzo para dejarla lista... Y cuando me enteré de que mi trabajo había llegado a las manos de quien más lo merece y vi el video con su sonrisa, la emoción me llenó el corazón y me recordó que vale la pena seguir trabajando con esfuerzo", contó, Jovana.

Lionel Messi, nota 1

"Hoy, a sus 33 años, se dedica a hacer retratos y cuadros de Fórmula 1 que sorprenden. Además -siempre en contacto con sus emociones-, dice que su misión es simple: "Yo quiero llevar el arte a la vida de los demás de una manera que se sienta personal, significativa e inolvidable", le contó la joven, a Revista Gente.