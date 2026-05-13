La emotiva reacción de Lionel Messi al recibir un regalo de una artista plástica mexicana

El capitán de la Selección Argentina recibió un regalo de una pintora que logró conjugar sus dos amores: la pelota y la familia.
A pocas semanas de comenzar la Copa del Mundo, Lionel Messi recibió una inesperada sorpresa que lo impactó al borde de la emoción. El capitán de la Selección Argentina supo recibir réplicas de la Copa del Mundo en oro puro hasta los objetos más costosos del planeta. Pero este "presente" le llegó a lo más profundo de su corazón.
Lionel visitó el podcast mexicano Miro de atrás -conducido por Nahuel "Patón" Guzmán y Gonzalo Iglesias- y dejó al descubierto una alegría inusitada al ver llegar una caja de acrílico rodeada por un moño de regalo, en color gris plata. Porque, al ser transparente, el ídolo deportivo vio mientras se acercaba hasta la pieza, su contenido.
Adentro había, nada más ni nada menos que una pelota pintada a mano con los retratos de Antonela Roccuzzo y de sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro-, junto al de él. La reacción, claro, es para el recuerdo. La imagen era una pintura que una artista mexicana plasmó sobre una pelota de cuero. Sin embargo, la encarga del arte no pudo entregarlo en mano, sino que llegó a Messi a través de una tercera persona.
"Yo no fui personalmente a ver a Messi. El regalo se lo llevaron mi cuñada y Gonzalo (Iglesias), ¡y para mi fue toda una sorpresa! La verdad es que jamás imaginé que esto sucedería", contó Jovana García, quien creó el especial recuerdo para el delantero del equipo local.
"Lo que pasó es que mi cuñada y su mejor amiga me pidieron un balón de Messi y de su familia. Yo, sin preguntar mucho, pronto me dediqué a hacerlo, poniéndose muchísimo esfuerzo para dejarla lista... Y cuando me enteré de que mi trabajo había llegado a las manos de quien más lo merece y vi el video con su sonrisa, la emoción me llenó el corazón y me recordó que vale la pena seguir trabajando con esfuerzo", contó, Jovana.
"Hoy, a sus 33 años, se dedica a hacer retratos y cuadros de Fórmula 1 que sorprenden. Además -siempre en contacto con sus emociones-, dice que su misión es simple: "Yo quiero llevar el arte a la vida de los demás de una manera que se sienta personal, significativa e inolvidable", le contó la joven, a Revista Gente.
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