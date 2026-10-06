Fútbol |

Messi se despide de la Selección: Argentina iguala con Benín en el Monumental

El estadio de River es escenario del último partido del 10 con el combinado nacional, en el último de los encuentros amistosos de esta fecha FIFA que ya tuvo las goleadas 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso.

Lionel Messi tendrá este martes su última función con la camiseta de la Selección argentina. Desde las 20, la Albiceleste enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en una jornada que irá mucho más allá del partido y que marcará el cierre de una historia de 21 años del capitán con el seleccionado.

El encuentro será el último de la fecha FIFA para el equipo de Lionel Scaloni, que viene de golear 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso. Pero el resultado quedará en segundo plano ante la expectativa por ver una vez más a Messi con la camiseta argentina y acompañarlo en su despedida.

10' PT: Minuto 10 y ovación de todo el estadio a Messi

El regalo de la selección de Benín a Messi en el sorteo

Leo, emocionado durante el Himno Nacional

Impresionante recibimiento a la Selección Argentina

Di María, presente en el Monumental para la despedida de Messi

Aplausos de todo el Monumental para Messi en la entrada en calor

La formación de Argentina para enfrentar a Benín

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Benín para enfrentar a Argentina

Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Liam Omore, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados