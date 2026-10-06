Messi se despide de la Selección: Argentina iguala con Benín en el Monumental

El estadio de River es escenario del último partido del 10 con el combinado nacional, en el último de los encuentros amistosos de esta fecha FIFA que ya tuvo las goleadas 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso.
Lionel Messi tendrá este martes su última función con la camiseta de la Selección argentina. Desde las 20, la Albiceleste enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en una jornada que irá mucho más allá del partido y que marcará el cierre de una historia de 21 años del capitán con el seleccionado.
El encuentro será el último de la fecha FIFA para el equipo de Lionel Scaloni, que viene de golear 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso. Pero el resultado quedará en segundo plano ante la expectativa por ver una vez más a Messi con la camiseta argentina y acompañarlo en su despedida.
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Liam Omore, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.
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