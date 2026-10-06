Messi se despide de la Selección: Argentina iguala con Benín en el Monumental

El estadio de River es escenario del último partido del 10 con el combinado nacional, en el último de los encuentros amistosos de esta fecha FIFA que ya tuvo las goleadas 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso.

Lionel Messi tendrá este martes su última función con la camiseta de la Selección argentina. Desde las 20, la Albiceleste enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en una jornada que irá mucho más allá del partido y que marcará el cierre de una historia de 21 años del capitán con el seleccionado.