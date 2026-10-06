Allanamiento por reventa de entradas para el adiós de Messi: incautaron US$56.000

La causa quedó a cargo del fiscal Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, Maximiliano Vence, quien investiga las circunstancias de la presunta maniobra de reventa.

Cuánto costaban las entradas para ver a Messi

Según los precios oficiales publicados por la AFA, las localidades tenían un valor inicial de 90.000 pesos para los adultos que accedieran a la popular. En el otro extremo, las entradas más caras, correspondientes a la platea Belgrano y/o Belgrano media, fueron fijadas en 480.000 pesos.

Sin embargo, en el mercado de reventa los valores se dispararon luego de que se agotaran las localidades. Los tickets para la popular llegaron a ofrecerse a 500.000 pesos, mientras que las entradas para la Belgrano/San Martín alta alcanzaron los 600.000 pesos.

En tanto, las entradas para las plateas San Martín baja llegaron a comercializarse por 1.000.000 de pesos cada una, muy por encima de su valor oficial.