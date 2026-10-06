Allanamiento por reventa de entradas para el adiós de Messi: incautaron US$56.000

El operativo tuvo lugar en una vivienda de Vicente López. Fue en el marco de una investigación contra mujer por la comercialización de tickets muy superiores a los oficiales. También secuestraron casi $10.000.000.
Una investigación por la reventa de entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina derivó este martes en un allanamiento en una vivienda de Vicente López. Allí, la Policía de la Ciudad secuestró casi 10 millones de pesos, más de 56.000 dólares en efectivo y varias localidades para la despedida del rosarino.
El operativo fue realizado por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en un domicilio ubicado en esa localidad, en el marco de una causa iniciada contra una mujer a partir de denuncias por la comercialización de tickets a precios muy superiores a los oficiales.
La pesquisa comenzó de oficio hace una semana. Según fuentes vinculadas al expediente, los investigadores detectaron múltiples publicaciones en redes sociales que ofrecían entradas con sobreprecios de hasta el 800%, luego de que las localidades se agotaran en la plataforma oficial Deportick.
Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una notebook, un teléfono celular, nueve entradas para el partido entre Argentina y Benín, una máquina contadora de billetes y una importante suma de dinero en efectivo: 9.850.000 pesos y 56.300 dólares.
La causa quedó a cargo del fiscal Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, Maximiliano Vence, quien investiga las circunstancias de la presunta maniobra de reventa.
Según los precios oficiales publicados por la AFA, las localidades tenían un valor inicial de 90.000 pesos para los adultos que accedieran a la popular. En el otro extremo, las entradas más caras, correspondientes a la platea Belgrano y/o Belgrano media, fueron fijadas en 480.000 pesos.
Sin embargo, en el mercado de reventa los valores se dispararon luego de que se agotaran las localidades. Los tickets para la popular llegaron a ofrecerse a 500.000 pesos, mientras que las entradas para la Belgrano/San Martín alta alcanzaron los 600.000 pesos.
En tanto, las entradas para las plateas San Martín baja llegaron a comercializarse por 1.000.000 de pesos cada una, muy por encima de su valor oficial.
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