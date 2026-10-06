La UBA le entregó a Lionel Messi el título de Doctor Honoris Causa

Cabe resaltar que, entre las argumentaciones, la distinción se inscribió en una larga tradición internacional de las más reconocidas casas de altos estudios de distinguir la excelencia, trascendencia e influencia de aquellos que, a través del deporte, han obtenido los más destacados logros y se han vuelto ejemplos influyentes de excelencia y valores en sus campos.

Qué dijo Messi sobre el galardón

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico” y agregó emocionado: “es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, expresó el astro argentino.

La UBA reconoció a Lionel Messi.

Acerca del Consejo Superior de la UBA

El Consejo Superior es el órgano máximo de gobierno de la UBA. Está integrado por el rector, las y los decanos de las trece facultades y cinco representantes por cada uno de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, aseguró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

A su vez, el rector, Ricardo Gelpi, declaró: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.