Los números de Messi en la Selección Argentina que dimensionan su inigualable historia

Leo jugará este martes su último partido en la Albiceleste ante Benín y cerrará un camino dorado marcado por récords, títulos y cifras que parecen inalcanzables.
Este martes será una noche histórica en el Monumental. Desde las 20, ante Benín y frente a más de 85 mil personas, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina después de más de dos décadas vestido de celeste y blanco. El capitán cerrará una etapa que comenzó en 2005 y que dejó una cantidad de récords difíciles de dimensionar. En la previa de su despedida, estos son los 10 números que resumen su extraordinario recorrido con la Albiceleste.
El primero es el de las presencias: 207 partidos antes del encuentro ante Benín, con 185 como titular, una cifra que lo ubica muy por encima de Javier Mascherano, segundo con 147. En materia goleadora, la diferencia también es enorme: Messi convirtió 125 tantos y es el máximo artillero histórico, mientras que Gabriel Batistuta aparece detrás con 54. Sus goles se repartieron entre amistosos, Eliminatorias, Mundiales y Copas América, con Bolivia como víctima favorita, con 11 tantos recibidos.
El tercer número son sus 68 asistencias, una muestra de cómo transformó su juego con el paso de los años hasta convertirse en un futbolista capaz de organizar, generar y definir. El cuarto está relacionado con sus títulos: con la Mayor conquistó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además del Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
En los Mundiales también acumuló marcas históricas, con seis Copas del Mundo disputadas y es el jugador con más partidos en la historia de la competencia, con 34, por delante de Cristiano Ronaldo. Además, suma 21 goles y quedó entre los máximos anotadores del torneo. A eso se agregan sus dos Balones de Oro mundialistas, obtenidos en Brasil 2014, pese a la derrota en la final ante Alemania, y en Qatar 2022, cuando finalmente levantó la Copa.
Otro dato que refleja la extensión de su carrera es la cantidad de entrenadores que tuvo. José Pekerman fue quien lo hizo debutar, mientras que luego fue dirigido por Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni. También utilizó distintas camisetas antes de convertirse en el dueño de la 10: debutó con la 18, llevó la 19 en su primer Mundial y utilizó la 15 en los Juegos Olímpicos, mientras que la número 10 apareció en 172 de sus partidos con la Mayor.
Su recorrido también dejó números particulares en el aspecto disciplinario, con apenas nueve amarillas y dos expulsiones, una de ellas en su debut ante Hungría y la otra en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019, cuando protagonizó un cruce con Gary Medel.
El último dato permite dimensionar cuánto viajó durante su carrera: de sus 207 partidos previos, 53 fueron en Argentina y 154 en el exterior, con 35 países visitados. Estados Unidos, con 30 encuentros, y Brasil, con 23, son los destinos donde más veces jugó. Este martes, ante Benín, sumará el último número a una historia que quedará para siempre.
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