Los números de Messi en la Selección Argentina que dimensionan su inigualable historia

Otro dato que refleja la extensión de su carrera es la cantidad de entrenadores que tuvo. José Pekerman fue quien lo hizo debutar, mientras que luego fue dirigido por Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni. También utilizó distintas camisetas antes de convertirse en el dueño de la 10: debutó con la 18, llevó la 19 en su primer Mundial y utilizó la 15 en los Juegos Olímpicos, mientras que la número 10 apareció en 172 de sus partidos con la Mayor.

Los números que usó Messi en la Selección Argentina.

Su recorrido también dejó números particulares en el aspecto disciplinario, con apenas nueve amarillas y dos expulsiones, una de ellas en su debut ante Hungría y la otra en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019, cuando protagonizó un cruce con Gary Medel.

El último dato permite dimensionar cuánto viajó durante su carrera: de sus 207 partidos previos, 53 fueron en Argentina y 154 en el exterior, con 35 países visitados. Estados Unidos, con 30 encuentros, y Brasil, con 23, son los destinos donde más veces jugó. Este martes, ante Benín, sumará el último número a una historia que quedará para siempre.