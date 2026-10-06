El creativo homenaje del Dibu Martínez a Messi

El arquero marplatense se hizo un diseño especial en la nuca con la característica M del capitán, que también tendrá un detalle especial en la camiseta.
Emiliano Martínez preparó un homenaje muy particular para acompañar a Lionel Messi en su último partido. El arquero llevará este martes ante Benín un nuevo diseño en la nuca con la característica M de Messi, su marca personal que pertenece a una extensión de Adidas, en un detalle que se suma a los gestos especiales que tendrá la jornada.
La imagen del nuevo look fue compartida por Dany Ale, el peluquero del plantel, quien mostró en sus redes sociales el resultado del trabajo. El diseño tiene además un significado especial porque la misma letra que identifica al 10 reemplazará por única vez a las tradicionales tres tiras de la camiseta argentina durante el encuentro ante Benín. En el video, el Dibu apareció con una bata de la camiseta alternativa y luego mostró el dibujo desde atrás.
El homenaje no quedó solamente en el corte de pelo. Martínez también compartió una foto junto a Messi, Cristian Romero, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, tomada durante el último entrenamiento de la Selección en Ezeiza. La imagen reunió a varios de los compañeros que acompañaron al capitán durante los últimos años y que estarán presentes en una noche histórica para la Albiceleste.
Junto a la fotografía, el arquero del Chelsea dejó un mensaje dedicado a Messi y al grupo: “Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”. Así, el Dibu sumó otro gesto a una despedida que tendrá al Monumental colmado y que marcará el cierre de la etapa de Messi con la camiseta de la Selección Argentina.
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