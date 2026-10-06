El creativo homenaje del Dibu Martínez a Messi

La imagen del nuevo look fue compartida por Dany Ale, el peluquero del plantel, quien mostró en sus redes sociales el resultado del trabajo. El diseño tiene además un significado especial porque la misma letra que identifica al 10 reemplazará por única vez a las tradicionales tres tiras de la camiseta argentina durante el encuentro ante Benín. En el video, el Dibu apareció con una bata de la camiseta alternativa y luego mostró el dibujo desde atrás.