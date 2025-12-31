Miguel Borja se despidió de River con un escueto mensaje en redes sociales

El delantero colombiano, que quedó libre por decisión de Marcelo Gallardo, le dijo adiós al Millonario con pocas palabras en una historia de Instagram: "Gracias totales".
Borja, que ya se encuentra en México para sumarse a Cruz Azul, eligió despedirse del club y los hinchas con este mensaje breve a través de sus redes sociales: "Gracias totales, River Plate. Llegó la hora de despedirme de estos colores. Por aquí estaré haciéndolo durante el día mi gente”, escribió acompañando el texto con corazones rojo y blanco y un video de uno de sus goles en la Copa Libertadores 2024.
El gol elegido por Borja llamó la atención debido a que fue uno intransigente ante Libertad de Paraguay en la fase de grupos y lo hizo en un equipo que estaba conducido por Martín Demichelis y no Marcelo Gallardo, quien reemplazó a Micho y era el actual entrenador.
De esta manera, el atacante de 32 años baja definitivamente el telón de una etapa que se extendió por tres años y medio en Núñez. En ese período, Borja disputó 159 partidos oficiales, convirtió 62 goles y entregó 10 asistencias, números que lo colocan como uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club y con tres títulos en su palmarés.
Más allá de las estadísticas, su paso por River comenzó de la mejor manera y terminó distanciado del hincha. Si bien fue decisivo en varios tramos, nunca logró consolidarse como figura en los partidos cruciales. Y a eso se sumaron sus declaraciones recientes dejándole la puerta abierta a Boca, algo que hizo bajar su figura para los fanáticos.
Ahora, Borja inicia un nuevo desafío lejos de Argentina, con el fútbol mexicano como destino y Cruz Azul como nuevo hogar. En River, su salida se suma a una lista de despedidas que anticipa un 2026 de renovación profunda, con varios nombres históricos cerrando ciclos y un plantel que se reconfigura de cara a lo que viene.
