Miguel Borja se despidió de River con un escueto mensaje en redes sociales

Borja, que ya se encuentra en México para sumarse a Cruz Azul, eligió despedirse del club y los hinchas con este mensaje breve a través de sus redes sociales: "Gracias totales, River Plate. Llegó la hora de despedirme de estos colores. Por aquí estaré haciéndolo durante el día mi gente”, escribió acompañando el texto con corazones rojo y blanco y un video de uno de sus goles en la Copa Libertadores 2024.

El gol elegido por Borja llamó la atención debido a que fue uno intransigente ante Libertad de Paraguay en la fase de grupos y lo hizo en un equipo que estaba conducido por Martín Demichelis y no Marcelo Gallardo, quien reemplazó a Micho y era el actual entrenador.

De esta manera, el atacante de 32 años baja definitivamente el telón de una etapa que se extendió por tres años y medio en Núñez. En ese período, Borja disputó 159 partidos oficiales, convirtió 62 goles y entregó 10 asistencias, números que lo colocan como uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club y con tres títulos en su palmarés.

Más allá de las estadísticas, su paso por River comenzó de la mejor manera y terminó distanciado del hincha. Si bien fue decisivo en varios tramos, nunca logró consolidarse como figura en los partidos cruciales. Y a eso se sumaron sus declaraciones recientes dejándole la puerta abierta a Boca, algo que hizo bajar su figura para los fanáticos.

Ahora, Borja inicia un nuevo desafío lejos de Argentina, con el fútbol mexicano como destino y Cruz Azul como nuevo hogar. En River, su salida se suma a una lista de despedidas que anticipa un 2026 de renovación profunda, con varios nombres históricos cerrando ciclos y un plantel que se reconfigura de cara a lo que viene.