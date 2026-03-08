Milan venció 1 a 0 a un Inter sin Lautaro Martínez y se acercó a la punta del torneo

Inter, que afrontó el clásico sin el Toro por lesión, llegaba como líder del campeonato con 67 puntos y buscaba una victoria que lo acercara al título. Sin embargo, la derrota le permitió a Milan recortar la diferencia en la tabla: ahora el conjunto rossonero tiene 60 unidades y quedó a siete del líder en la pelea por el Scudetto.

El encuentro inició con aproximaciones de ambos equipos: Luka Modric probó desde fuera del área para Milan, mientras que el Inter respondió con intentos de Federico Dimarco también desde media distancia. Y, tras esas ocasiones de gol, llegó la apertura del marcador.

A los 35 minutos de juego, Youssouf Fofana condujo el balón y habilitó a Pervis Estupiñán, quien sacó un muy buen remate para vencer a Yann Sommer. Antes del descanso, el Inter intentó reaccionar con un disparo de Nicolò Barella tras un tiro de esquina, pero el balón se fue desviado y el Milan se marchó al descanso con ventaja.

En la segunda mitad, el Inter tomó la iniciativa y estuvo cerca de igualar el trámite con un disparo de Piotr Zielinski y la insistencia de Federico Dimarco, siempre generando peligro con un remate que pasó cerca del travesaño. Y Milan contestó con aproximaciones de Rafael Leão y Youssouf Fofana. El final fue todo de Inter y Milan resistió el 1-0 en el marcador.