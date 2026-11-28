El volante no se recuperó del golpe en la rodilla que sufrió ante Independiente Rivadavia y quedó afuera de la convocatoria para enfrentar al Lobo, con el objetivo de llegar en condiciones a la final ante Platense.
Milton Delgado no estará entre los convocados de Boca para enfrentar a Gimnasia este domingo, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El volante será preservado por Rodolfo Arruabarrena después del golpe en la rodilla que sufrió ante Independiente Rivadavia, con la intención de que llegue en condiciones a la final de la Copa Argentina frente a Platense, prevista para el próximo miércoles.
La señal de alarma se encendió durante el primer tiempo del triunfo ante la Lepra, cuando el volante de 21 años debió pedir el cambio por una molestia en una de sus rodillas. Aunque no se detectó una lesión, el entrenador optó por darle descanso y evitar que el golpe se agrave en una etapa decisiva de la temporada. Así, Delgado se perderá un partido importante para Boca en su búsqueda de las semifinales del Clausura.
Su ausencia le permitirá a Santiago Ascacibar regresar a la formación titular, mientras que Tomás Belmonte conservará su lugar en el mediocampo junto a Leandro Paredes. De esta manera, Arruabarrena realizará una sola modificación respecto del equipo que consiguió la clasificación a los cuartos de final, sin necesidad de alterar demasiado la estructura que viene utilizando.
La decisión de preservar a Delgado no implica que Boca priorice la Copa Argentina por encima del Clausura, sino que el cuerpo técnico cuenta con alternativas para cubrir su ausencia y pretende tenerlo disponible para la final ante Platense en Santiago del Estero. Si evoluciona favorablemente durante los próximos días, el juvenil podría regresar al equipo el miércoles, en busca de otro título para el Xeneize.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
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