La señal de alarma se encendió durante el primer tiempo del triunfo ante la Lepra, cuando el volante de 21 años debió pedir el cambio por una molestia en una de sus rodillas. Aunque no se detectó una lesión, el entrenador optó por darle descanso y evitar que el golpe se agrave en una etapa decisiva de la temporada. Así, Delgado se perderá un partido importante para Boca en su búsqueda de las semifinales del Clausura.