Pese a que el Millonario tuvo dos tiros desde los 12 pasos, el lateral cuestionó a Nazareno Araza por otras dos jugadas dentro del área que no fueron sancionadas y también reclamó por una infracción a Driussi. River avanzó a semifinales tras vencer a Instituto.
River se llevó un triunfo de Alta Córdoba y, pese a la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura, el partido dejó varias jugadas polémicas que despertaron el enojo de Gonzalo Montiel. El autor del único gol de la noche apuntó contra el árbitro Nazareno Arasa por decisiones que consideró determinantes y expresó su disconformidad después del encuentro.
El defensor sostuvo que hubo infracciones dentro del área que debieron terminar en penal y también cuestionó la sanción a Fernando Alarcón por la patada sobre Sebastián Driussi, quien no pudo continuar y fue reemplazado en el entretiempo.
“Contento por el resultado y enojado porque se vieron faltas muy claras en el área, penales que no se cobraron. La roja a Seba que tuvo que salir en el entretiempo por la patada que le meten arriba. Me voy con bronca en ese sentido, hubo polémica otra vez”, expresó en diálogo con ESPN. Vale destacar que el conjunto de Leonardo Ponzio recibió dos penales a favor: ambos tuvieron ejecuciones defectivas y, tanto Driussi como Thiago Almada, desaprovecharon las chances de extender la ventaja.
En medio de las quejas por el arbitraje, Montiel valoró el rendimiento colectivo y destacó el funcionamiento del equipo durante buena parte del partido, pese a las oportunidades desperdiciadas. “Estoy contento por el grupo, nos impusimos desde el juego, tuvimos muchas situaciones. Desaprovechamos algunas pero se vio una idea clara y una mejora”, analizó.
El campeón del mundo también fue consultado por su ausencia en los dos remates desde los 12 pasos que tuvo el Millonario durante el encuentro. Sebastián Driussi se hizo cargo del primero, pero su disparo dio en el palo, mientras que Thiago Almada falló el segundo ante la intervención de Marcos Ledesma.
“Pateó Seba el primero porque estaba con confianza. Después le pregunté a Thiago y también estaba con confianza. Son cosas del partido. Lo importante es que se ganó y estamos en semis”, explicó el defensor, que cuenta con un destacado registro desde el punto penal: convirtió 19 de sus 21 ejecuciones.
Ahora, River buscará dar otro paso en el Clausura cuando se enfrente a Independiente en el Monumental, por un lugar en la final del certamen.
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