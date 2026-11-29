“ME VOY CON BRONCA PORQUE HUBO POLÉMICAS OTRA VEZ” Gonzalo Montiel mostró su descontento a pesar del triunfo de River vs. Instituto. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/q01OH5gpvF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Montiel explicó por qué no pateó los penales de River

El campeón del mundo también fue consultado por su ausencia en los dos remates desde los 12 pasos que tuvo el Millonario durante el encuentro. Sebastián Driussi se hizo cargo del primero, pero su disparo dio en el palo, mientras que Thiago Almada falló el segundo ante la intervención de Marcos Ledesma.

“Pateó Seba el primero porque estaba con confianza. Después le pregunté a Thiago y también estaba con confianza. Son cosas del partido. Lo importante es que se ganó y estamos en semis”, explicó el defensor, que cuenta con un destacado registro desde el punto penal: convirtió 19 de sus 21 ejecuciones.

Ahora, River buscará dar otro paso en el Clausura cuando se enfrente a Independiente en el Monumental, por un lugar en la final del certamen.