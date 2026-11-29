En primer lugar, Driussi estrelló contra el palo su tiro cruzado desde los doce pasos cuando iban 15 minutos de juego, en una oportunidad inmejorable para poner el 2-0 e inclinar la historia muy tempranamente. "Se tenía confianza", explicó Montiel por qué el delantero pateó el penal, que fue cobrado por una clarísima mano de Mosevich con el objetivo de evitar un centro al área.