El Millonario vivió una situación increíble en el duelo de cuartos de final del Torneo Clausura contra la Gloria al desperdiciar dos tiros desde los doce pasos en Alta Córdoba.
River venció por 1 a 0 a Instituto en Alta Córdoba y clasificó a las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que enfrentará ni más ni menos que Independiente en el Monumental. En este cruce de cuartos de final, ¡el Millonario tuvo dos penales y lo desperdició ambos!
En primer lugar, Driussi estrelló contra el palo su tiro cruzado desde los doce pasos cuando iban 15 minutos de juego, en una oportunidad inmejorable para poner el 2-0 e inclinar la historia muy tempranamente. "Se tenía confianza", explicó Montiel por qué el delantero pateó el penal, que fue cobrado por una clarísima mano de Mosevich con el objetivo de evitar un centro al área.
Como si fuera poco, Almada, a los 36 minutos del complemento, falló otro penal de River al chocar con Ledesma, quien si bien se tiró hacia la derecha tapó con sus pies el tiro rasante al medio. De esta manera, el arquero, que había cometido el penal, se recompuso de su acción.
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