El Millonario venció 1 a 0 a la Gloria de visitante en una gran actuación con mucho fútbol, generación de ocasiones de gol y solvencia en defensa para ilusionarse. Driussi y Almada desperdiciaron penales.
River ganó, gustó y mereció golear a Instituto en Córdoba para meterse en las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará ni más ni menos que a Independiente en el Monumental. Una gran actuación del equipo de Ponzio con mucho fútbol, generación de ocasiones de gol y solvencia en defensa para ilusionarse con ganar el torneo. Driussi y Almada fallaron penales, al estrellar su remate al palo y ser atajado con los pies por el arquero respectivamente.
El Millonario abrió el marcador a los 12 minutos de juego a través de Gonzalo Montiel, quien aprovechó el rebote que dio Marcos Ledesma a un tiro de lejos del pibe Santiago Espíndola. Y, tan solo tres minutos después, Driussi se hizo cargo de un penal por una clarísima mano de Mosevich dentro del área para tapar el centro al medio. Sin embargo, su tiro cruzado se estrelló en el palo en una chance inmejorable de liquidar el encuentro en el comienzo.
Después, en el primer tiempo, Ángel Correa estuvo cerca de anotar y hubo varios centros que por poco no llegaron a conectar los futbolistas visitantes. Por su parte, Instituto se aproximó unas tres veces en donde Beltrán y la zaga Otamendi-Rivero se mostraron seguros para desactivar las situaciones. El local, que había transformado a su cancha en una fortaleza, fue doblegado por la jerarquía del club de Núñez y sometido a su monólogo.
Una tendencia que se acrecentó en el complemento. Marcos Ledesma fue la gran figura de la segunda etapa, responsable de que no haya habido goleada de River: le ganó un mano a mano a Correa, le atajó un penal a Almada y le sacó con los pibes a puro reflejo un cabezazo muy cercano a Beltrán en tres goles hechos. Además, Angelito y Thiago tuvieron tiros que se fueron muy cerca de los postes. El equipo de Ponzio tuvo una infinidad de situaciones y es de no creer que el resultado haya sido tan solo 1-0 en un muy mentiroso marcador.
Con este triunfazo, River sigue su camino en el Torneo Clausura, con la ilusión de salir campeón para salvar el año con un título y clasificación a la Copa Libertadores. Ahora, tras eliminar a Lanús e Instituto, se enfrentará a Independiente, que se cargó a Argentinos Juniors y Vélez de visitante, con el objetivo de tener un lugar en la final del certamen en el Único de La Plata.
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