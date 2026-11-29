Una tendencia que se acrecentó en el complemento. Marcos Ledesma fue la gran figura de la segunda etapa, responsable de que no haya habido goleada de River: le ganó un mano a mano a Correa, le atajó un penal a Almada y le sacó con los pibes a puro reflejo un cabezazo muy cercano a Beltrán en tres goles hechos. Además, Angelito y Thiago tuvieron tiros que se fueron muy cerca de los postes. El equipo de Ponzio tuvo una infinidad de situaciones y es de no creer que el resultado haya sido tan solo 1-0 en un muy mentiroso marcador.