Video: el homenaje a Messi de todo el fútbol argentino empezó en Boca-Vélez

El duelo del Xeneize y el Fortín de este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina se frenó a los diez minutos de juego para aplaudir a Leo por su trayectoria en la Selección Argentina.
El homenaje a Lionel Messi de todo el fútbol argentino empezó este miércoles por la noche en el encuentro entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que se llevó a cabo en el Mario Alberto Kempes, se frenó a los diez minutos para aplaudir a Leo por su trayectoria en la Selección Argentina después de anunciar su retiro del combinado nacional.
Leandro Paredes, quien está evaluando también dar un paso al costado de la Selección, fue uno de los focos del homenaje por su vínculo con el rosarino. La demostración de amor y reconocimiento del fútbol argentino se dará en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (once, futsal y fútbol playa): se detendrá el partido a los 10 minutos del primer tiempo de juego y se brindará un minuto de aplausos en reconocimiento al paso del astro rosarino con la celeste y blanca.
“Asimismo, en aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de los encuentros, difundir el video institucional de la Asociación”, dispone también la resolución de la mesa directiva de la casa madre del fútbol argentino. Además del homenaje que realizarán los protagonistas en el campo de juego, el público desde las tribunas acompañará esta iniciativa con aplausos, ovaciones, banderas y canciones alusivas al delantero del Inter Miami.
La elección de llevar adelante este reconocimiento en el minuto diez es por el icónico dorsal que utilizó el futbolista de 39 años durante gran parte de su etapa en la selección nacional, de la cual es el jugador con más presencias (207) y con más goles convertidos (125) dejando un legado inigualable.
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