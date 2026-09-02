Video: el homenaje a Messi de todo el fútbol argentino empezó en Boca-Vélez

Leandro Paredes, quien está evaluando también dar un paso al costado de la Selección, fue uno de los focos del homenaje por su vínculo con el rosarino. La demostración de amor y reconocimiento del fútbol argentino se dará en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (once, futsal y fútbol playa): se detendrá el partido a los 10 minutos del primer tiempo de juego y se brindará un minuto de aplausos en reconocimiento al paso del astro rosarino con la celeste y blanca.