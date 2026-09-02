Messi será homenajeado en los partidos del fútbol argentino por su aporte a la Selección

La AFA dispuso que todos los encuentros se detengan a los 10 minutos del primer tiempo para dedicarle un minuto de aplausos al capitán argentino.
Lionel Messi será homenajeado este fin de semana en los partidos del fútbol argentino luego de anunciar su retiro de la Selección argentina. La AFA estableció que los encuentros de todas las categorías y disciplinas masculinas y femeninas deberán detenerse a los 10 minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria del capitán.
La medida fue oficializada a través del boletín de la Asociación del Fútbol Argentino y alcanzará al fútbol de once, futsal y fútbol playa. “Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina”, señaló la resolución.
El homenaje se realizará durante la próxima fecha de cada competencia y abarcará tanto los torneos masculinos como los femeninos. La decisión busca reconocer los más de 20 años de Messi con la camiseta de la Selección, desde su debut hasta su etapa como capitán y máximo referente del equipo nacional.
La AFA también estableció que los estadios que cuenten con pantallas deberán proyectar, antes del comienzo de los encuentros, un video institucional preparado especialmente para homenajear al futbolista rosarino.
Desde la Liga Profesional acompañaron la iniciativa y convocaron a los hinchas a participar del reconocimiento. “Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!”, expresó el organismo a través de sus canales oficiales.
La decisión de la AFA se produjo después del anuncio realizado por Messi este lunes, mediante el cual confirmó que dejará de formar parte del seleccionado argentino. El capitán puso así punto final a una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.
En una carta escrita de puño y letra y publicada en sus redes sociales, Messi explicó los motivos de su decisión. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo el futbolista al comunicar su salida del conjunto nacional.
El anuncio generó repercusiones en el ámbito deportivo y motivó distintas expresiones de reconocimiento hacia la trayectoria del capitán. La AFA resolvió trasladar ese homenaje a las canchas argentinas mediante una acción que se realizará de manera simultánea en las distintas categorías.
El minuto de aplausos tendrá lugar cuando los partidos lleguen a los 10 minutos del primer tiempo, en referencia al número que Messi utilizó durante gran parte de su carrera con la Selección. Los encuentros se reanudarán una vez finalizado el reconocimiento.
comentar