Con Lionel Messi en el banco, la Selección Argentina enfrenta a Jordania: hora, TV y formaciones

A pesar de haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo para el partido de 16avos de final, Leandro Paredes será el volante central y estará acompañado por Exequiel Palacios en el centro, mientras que Giuliano Simeone irá por derecha y Giovani Lo Celso por la izquierda.

En ofensiva, Nico Paz aparece como probable reemplazante de Messi -se espera su ingreso en el segundo tiempo-, pero tampoco hay que descartar a Lautaro Martínez. Y Julián Álvarez está confirmado que será titular.

Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a la próxima fase, ya que perdió ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico. De todas maneras, buscará irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

scaloni_862x485 Lionel Scaloni le dará descanso a los habituales titulares contra Jordania.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz o Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu laila; Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Mahmoud abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: István Kovács (Rumania)

Hora: 23. TV: TV Púlbica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports