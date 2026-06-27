Con Lionel Messi en el banco, la Selección Argentina enfrenta a Jordania: hora, TV y formaciones

Ya clasificada a los 16avos de final, cerrará la fase de grupos del Mundial 2026. El DT Lionel Scaloni le dará descanso a los habituales titulares. Se espera que Messi ingrese en el segundo tiempo.
Con el pasaporte sellado a los 16avos de final, la Selección Argentina cerrará este sábado la fase de grupos del Mundial 2026. A partir de las 23 enfrentará a Jordania, en un partido que se jugará en e AT&T Stadium de Dallas y será televisado en directo por la TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que en la próxima ronda se verá ante Cabo Verde, viene de ganarle 3 a 0 a Argelia y 2 a 0 a Austria. En ambas choques la gran figura fue Lionel Messi, ya que no sólo resultó clave en el juego, sino que también hizo todos los goles y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales.
Esto le permitirá al DT poner una formación alternativa en este encuentro, para así darle descanso a los que suelen ser titulares de cara a los 16avos de final.
Según lo que se vio en las últimas prácticas, 'Dibu' Martínez irá de arranque. En la defensa estarán Gonzalo Montiel, recuperado de la sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió estar ante los austríacos, y lo acompañarán Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.
A pesar de haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo para el partido de 16avos de final, Leandro Paredes será el volante central y estará acompañado por Exequiel Palacios en el centro, mientras que Giuliano Simeone irá por derecha y Giovani Lo Celso por la izquierda.
En ofensiva, Nico Paz aparece como probable reemplazante de Messi -se espera su ingreso en el segundo tiempo-, pero tampoco hay que descartar a Lautaro Martínez. Y Julián Álvarez está confirmado que será titular.
Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a la próxima fase, ya que perdió ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico. De todas maneras, buscará irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz o Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Jordania: Yazeed Abu laila; Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Mahmoud abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.
Estadio: AT&T Stadium (Dallas)
Árbitro: István Kovács (Rumania)
Hora: 23. TV: TV Púlbica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports