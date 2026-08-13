River recupera a Tobías Ramírez y Coudet suma una opción en la defensa antes de los partidos clave

El defensor de 19 años volvió a jugar en Reserva tras cuatro meses de inactividad y quedó a disposición del cuerpo técnico. Su regreso amplía las variantes para la seguidilla que incluye los duelos determinantes en el Clausura y la Copa Sudamericana.
La seguidilla que afrontará Eduardo Coudet puede marcar un antes y un después en River, que necesita resultados para dejar atrás un presente cuesta abajo. De cara al encuentro del domingo frente a Argentinos Juniors por el Clausura en el Monumental, el entrenador no solo tendrá disponible al flamante refuerzo Thiago Almada, sino que también podría sumar otra alternativa en defensa.
La novedad pasa por Tobías Ramírez, quien reapareció oficialmente en Reserva con un notable nivel. El zaguero recibió el alta médica hace casi dos semanas y, luego de una extensa recuperación, volvió a tener minutos en el empate 0-0 ante Godoy Cruz.
El juvenil había sido operado por un síndrome meniscal externo que lo mantuvo cuatro meses fuera de las canchas. Llegado a fines de marzo desde Argentinos Juniors, ahora busca recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico tras su regreso a la actividad competitiva.
En una defensa que todavía presenta interrogantes, su principal virtud puede estar en la salida y en la intensidad para los cruces. Es diestro, aunque se siente cómodo como segundo marcador central, y podría ofrecer una variante que hasta hace poco estaba, prácticamente, reducida a Lautaro Rivero.
Desde su llegada al Millonario, Ramírez apenas disputó 45 minutos, en el partido frente a Racing del 12 de abril, en Avellaneda. Aquella noche fue de menor a mayor, pero salió en el entretiempo después de recibir una tarjeta amarilla a los ocho minutos.
Con un millonario mercado de pases cerrado y con su recuperación, Coudet podría disponer de cuatro o incluso cinco centrales para sus convocatorias habituales. La nómina incluye a Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Rivero, Ramírez y Facundo González, quien también puede desempeñarse como lateral izquierdo.
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