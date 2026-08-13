River recupera a Tobías Ramírez y Coudet suma una opción en la defensa antes de los partidos clave

Desde su llegada al Millonario, Ramírez apenas disputó 45 minutos, en el partido frente a Racing del 12 de abril, en Avellaneda. Aquella noche fue de menor a mayor, pero salió en el entretiempo después de recibir una tarjeta amarilla a los ocho minutos.

Con un millonario mercado de pases cerrado y con su recuperación, Coudet podría disponer de cuatro o incluso cinco centrales para sus convocatorias habituales. La nómina incluye a Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Rivero, Ramírez y Facundo González, quien también puede desempeñarse como lateral izquierdo.