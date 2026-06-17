Atención Argentina: Austria pisó fuerte en el debut y goleó a Jordania en la primera fecha de la Copa del Mundo

Jordani Austria

Sin embargo, el partido cambió su rumbo en el último tramo, cuando Yazan Alarab se equivocó y metió un gol en contra que puso arriba a Austria por 2-1. Sin embargo, el tiempo de adición los volvió a favorecer: a falta de un minuto para terminar los 10 que agregó el árbitro después de los 90, una mano de Saleem Obaid terminó en un penal que Arnautovic cambió por gol. Ahora sí, 3-1 en el debut.