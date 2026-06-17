Atención Argentina: Austria pisó fuerte en el debut y goleó a Jordania en la primera fecha de la Copa del Mundo

El conjunto europeo superó por 3-1 al país de Medio Oriente en el debut mundialista y se prepara para enfrentar a la Selección campeona del mundo en la próxima jornada.
En un partido de madrugada y en la continuación del estreno del Grupo J, Austria se hizo fuerte y superó por 3-1 a Jordania en el Levi's Stadium, por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026. Con este triunfo, igualó a la Selección Argentina en la tabla, que también goleó por 3-0 a Argelia este martes, en Kansas.
Un gol en la mitad del primer tiempo era ideal para encaminar un buen partido. Apareció Romano Schmid para romper el cero y clavar el 1-0 del conjunto austríaco a los 20 minutos. Pero la respuesta de los asiáticos no tardó en llegar: después de haberse ido al descanso en desventaja, volvieron más fuertes y Ali Olwan puso el empate a los 50 minutos del complemento.
Sin embargo, el partido cambió su rumbo en el último tramo, cuando Yazan Alarab se equivocó y metió un gol en contra que puso arriba a Austria por 2-1. Sin embargo, el tiempo de adición los volvió a favorecer: a falta de un minuto para terminar los 10 que agregó el árbitro después de los 90, una mano de Saleem Obaid terminó en un penal que Arnautovic cambió por gol. Ahora sí, 3-1 en el debut.
Ahora, los dos ganadores de la primera fecha del Grupo J se medirán para determinar quién es el mejor. Es que el próximo lunes 22 a las 14 (hora de Argentina) se medirá ante la Selección Argentina en Dallas, en un partido determinante para entronizar al líder del grupo.
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